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Coronavírus

Departamento do Tesouro dos EUA adia pagamento de imposto de renda

A medida é mais uma adotada para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 14:54

Publicado em 20 de Março de 2020 às 14:54

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos decidiu adiar o prazo para a declaração de imposto de renda no país de 15 de abril para 15 de julho. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (20) no Twitter pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.
Pagamento foi adiado de abril para julho Crédito: Pixabay
"Todos os contribuintes e empresas terão tempo adicional para declarar e realizar o pagamento sem juros ou multas", escreveu Mnuchin, que incentivou os americanos com direito à restituição a realizarem a solicitação agora.
A medida é mais uma adotada para mitigar os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus.

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