De última hora, Meghan descobre que pai não vai ao casamento real

Depois de muita especulação, a atriz Meghan Markle - que se casa com o príncipe Harry neste sábado (19) - confirmou que o pai dela, Thomas Markle, não vai mais à cerimônia.
Ele precisou passar por uma cirurgia no coração nesta quarta-feira (16) e não teve liberação médica para ir à celebração considerada o casamento do ano. Na semana passada, o palácio de Palácio de Kensington, que representa o casal, havia anunciado que Thomas entraria na igreja com a filha.
A grande dúvida, agora, é quem vai conduzir a noiva até o altar. As postas na Inglaterra dão conta de que ela poderia entrar com a mãe, Doria Ragland, que já vai acompanhar a filha até a igreja. Antes de noivar com Harry, Meghan deu várias entrevistas destacando o papel fundamental que a mãe tem em sua vida.
O nome do príncipe Charles, pai do noivo, também ganhou força nos últimos dias. A possibilidade de ele entrar na igreja com a futura nora é bem vista pela imprensa britânica que, mesmo considerando uma grande quebra de protocolo, também afirma que seria um gesto de carinho e boas vindas com a atriz. Charles é o primeiro na linha de sucessão ao trono.
Outra possibilidade é que Meghan Markle entre sozinha na igreja.
No comunicado divulgado hoje, no perfil oficial do Palácio de Kensington em uma rede social, Meghan afirma que sempre se importou com o pai e espera que ela tenha privacidade para cuidar da saúde. Ainda no texto, ela agradece as mensagens de apoio e garante que ela e o príncipe Harry estão ansiosos para dividir com o público "dia especial", se referindo a sábado, quando os pombinhos se casam.
VAI... NÃO VAI
A presença de Thomas Markle começou a ser questionada no início da semana quando ele foi acusado de forjar flagras de paparazzi. A imprensa americana noticiou que ele teria recebido cerca de R$ 500 mil reais por fotos dele lendo um livro sobre a família real britânica, pesquisando na internet sobre o casamento real e, também, tirando medidas em um alfaiate. A filha dele e meia-irmã de Meghan, Samantha Grant assumiu a culpa pelas fotos e disse que a intenção era melhorar a imagem do pai.
O tiro saiu pela culatra. Os flagras falsos foram considerados de péssimo gosto já que a princesa Diana, mãe do noivo, morreu em acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi.