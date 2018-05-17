  • De última hora, Meghan descobre que pai não vai ao casamento real
Casamento do ano

De última hora, Meghan descobre que pai não vai ao casamento real

Thomas Markle passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (16) e nesta quinta-feira (17) a atriz Meghan Markle anunciou que o pai não irá à cerimônia

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 16:53

Redação de A Gazeta

Meghan Markle e o príncipe Harry Crédito: Reprodução
Depois de muita especulação, a atriz Meghan Markle - que se casa com o príncipe Harry neste sábado (19) - confirmou que o pai dela, Thomas Markle, não vai mais à cerimônia.
Ele precisou passar por uma cirurgia no coração nesta quarta-feira (16) e não teve liberação médica para ir à celebração considerada o casamento do ano. Na semana passada, o palácio de Palácio de Kensington, que representa o casal, havia anunciado que Thomas entraria na igreja com a filha.
A grande dúvida, agora, é quem vai conduzir a noiva até o altar. As postas na Inglaterra dão conta de que ela poderia entrar com a mãe, Doria Ragland, que já vai acompanhar a filha até a igreja. Antes de noivar com Harry, Meghan deu várias entrevistas destacando o papel fundamental que a mãe tem em sua vida.
O nome do príncipe Charles, pai do noivo, também ganhou força nos últimos dias. A possibilidade de ele entrar na igreja com a futura nora é bem vista pela imprensa britânica que, mesmo considerando uma grande quebra de protocolo, também afirma que seria um gesto de carinho e boas vindas com a atriz. Charles é o primeiro na linha de sucessão ao trono.
Outra possibilidade é que Meghan Markle entre sozinha na igreja.
No comunicado divulgado hoje, no perfil oficial do Palácio de Kensington em uma rede social, Meghan afirma que sempre se importou com o pai e espera que ela tenha privacidade para cuidar da saúde. Ainda no texto, ela agradece as mensagens de apoio e garante que ela e o príncipe Harry estão ansiosos para dividir com o público "dia especial", se referindo a sábado, quando os pombinhos se casam.
VAI... NÃO VAI
A presença de Thomas Markle começou a ser questionada no início da semana quando ele foi acusado de forjar flagras de paparazzi. A imprensa americana noticiou que ele teria recebido cerca de R$ 500 mil reais por fotos dele lendo um livro sobre a família real britânica, pesquisando na internet sobre o casamento real e, também, tirando medidas em um alfaiate. A filha dele e meia-irmã de Meghan, Samantha Grant assumiu a culpa pelas fotos e disse que a intenção era melhorar a imagem do pai. 
O tiro saiu pela culatra. Os flagras falsos foram considerados de péssimo gosto já que a princesa Diana, mãe do noivo, morreu em acidente de carro enquanto era perseguida por paparazzi.

