De 'Ainda Estou Aqui' a 'Wicked', por que Oscar 2025 é o mais politizado de todos os tempos

'O Aprendiz' é uma cinebiografia controversa do recém-empossado presidente Donald Trump Crédito: Mongrel Media

Uma gama fabulosa de filmes foi indicada ao Oscar este ano, de um musical brilhante da Broadway a um drama brasileiro baseado em uma história real. De uma farsa divertida sobre uma stripper a uma obra de época ambientada em um reformatório juvenil da Flórida.

De longe, pode parecer que os votantes da Academia cobriram quase todos os gêneros e humores que o cinema tem a oferecer. Mas quando olhamos mais de perto, é notável como muitos dos indicados têm algo em comum.

Em suas maneiras distintas, esses filmes abordam questões contemporâneas com energia feroz o suficiente para fazer desta uma das seleções mais políticas da história do Oscar

No caso de O Aprendiz, o aspecto político é inescapável. O filme de Ali Abbasi é uma cinebiografia controversa do recém-empossado presidente Donald Trump , concentrando-se em seus anos como um aspirante a magnata imobiliário em Nova York.

Em outubro, Trump denunciou o filme como um "trabalho barato, difamatório e politicamente repugnante".

A Academia parece ter gostado do filme: O Aprendiz recebeu duas indicações de atuação, uma para Sebastian Stan, que interpreta o próprio Trump, e uma para Jeremy Strong, que coestrela como seu mentor, Roy Cohn.

A indicada a melhor atriz Fernanda Torres em cena de 'Ainda Estou Aqui' Crédito: Sony Pictures Classics

Outras indicações não são tão abertamente políticas — na verdade, muitas delas são excelentes justamente porque abordam a política de ângulos inesperados — mas elas dificilmente são tímidas em trazer pontos que podem provocar alguns espectadores.

O filme com mais indicações ao Oscar este ano é Emilia Pérez, um musical francês dirigido por Jacques Audiard.

Suas 13 indicações incluem melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro adaptado. Já sua estrela, Karla Sofía Gascón, é a primeira mulher trans a ser indicada ao Oscar de melhor atriz, o que é uma declaração e tanto em uma semana em que Trump assinou uma ordem declarando que há apenas dois sexos reconhecidos nos Estados Unidos e que eles não podem ser alterados.

Além disso, seu número de música e dança de destaque, o indicado ao Oscar El Mal, é uma condenação furiosa de políticos corruptos e outros grandes figurões.

Ainda Estou Aqui também se saiu surpreendentemente bem. O drama brasileiro de Walter Salles foi indicado não apenas na categoria de melhor filme internacional, o que a maioria dos comentaristas esperava, mas na categoria principal de melhor filme.

E sua estrela, Fernanda Torres, foi indicada a melhor atriz. Essas indicações darão um grande impulso publicitário a um filme que é um tratado atencioso sobre a importância de ser obstinado e incansável diante de um regime totalitário.

Em seu próprio estilo mais colorido e agradável ao público, Wicked tem temas semelhantes. Indicado em dez categorias diferentes, incluindo melhor filme, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e melhor trilha sonora original, é um filme que parece, a princípio, ser uma lição sobre como tratar pessoas menos privilegiadas com gentileza.

Mas, assim como o filme ao qual serve de prelúdio, O Mágico de Oz, ele traz reflexões provocativas sobre a natureza do poder ao retratar o Mágico como um governante interesseiro que usa o medo e o engano para controlar a população.

E a lista continua. O Brutalista, de Brady Corbet, que também recebeu dez indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator, é sobre um arquiteto húngaro-judeu lutando para se estabelecer nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial.

E Anora, de Sean Baker, que tem seis indicações, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor atriz, é sobre uma trabalhadora do sexo na Nova York de hoje. Mas ambos lançam um holofote penetrante sobre a experiência do imigrante e o direito dos super-ricos.

O musical de sucesso Wicked explora a natureza do poder Crédito: Universal Studios

Nickel Boys, de RaMell Ross, adaptado do romance de Colson Whitehead e indicado como melhor filme e melhor roteiro adaptado, não parece um drama de época padrão, graças ao seu uso ousado da perspectiva em primeira pessoa, mas seu assunto é o passado racista dos EUA — e como esse passado reverbera nos dias atuais.

Sing Sing, de Greg Kwedar, que tem indicações para a estrela Colman Domingo e roteiro adaptado, também, conta a história real de um grupo de teatro para homens encarcerados.

Não menciona racismo em nenhum momento, mas quase todos os seus personagens são negros e da classe trabalhadora , o que diz muito sobre a realidade das prisões dos EUA: dados publicados pelo Pew Research Center em 2020 mostraram que, no final de 2018, havia 2.272 presos para cada 100 mil homens negros, comparado a 392 presos por 100 mil homens brancos.

Até Duna: Parte 2 – indicado a cinco prêmios, incluindo melhor filme – é mais complexo nos assuntos de religião e liderança do que o blockbuster de ficção científica médio.

Na maioria dos anos, um ou dois filmes abertamente políticos são indicados ao Oscar, como a sátira anticapitalista Triângulo da Tristeza em 2023 e em 2024, o acerto de contas sombrio de Martin Scorsese com a exploração de nativos americanos, Assassinos da Lua das Flores.

Em 2025, esses filmes são a regra e não a exceção.

A questão agora é se essas indicações políticas se traduzirão em uma cerimônia de premiação política. Tradicionalmente, os discursos de aceitação do Oscar evitam qualquer coisa mais controversa do que pedir mais diversidade nos sets de filmagem, como Frances McDormand fez quando recebeu seu prêmio de melhor atriz por Três Anúncios Para Um Crime em 2018.

E quando os vencedores do Oscar fazem alusão à política dos EUA, eles podem ter uma recepção mista, como Michael Moore fez quando criticou George W. Bush durante seu discurso de aceitação por Tiros em Columbine, o vencedor de 2003 do prêmio de melhor documentário.