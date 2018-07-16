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"Ame ou odeie"

Crocs lança modelo de salto e primeiros exemplares já estão esgotados

Depois da plataforma, a marca norte-americana agora aposta em versão com salto fino

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 19:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 19:34
As Crocs de salto custam R$ 212 Crédito: Divulgação/Crocs
As Crocs são uma das maiores polêmicas do mundo da moda, no maior estilo "ame ou odeie". No começo desde ano, a grife francesa Balenciaga causou um burburinho fashion ao lançar uma parceria com a Crocs em seu desfile, criando tamancos de borracha com salto plataforma.
Agora, a marca norte-americana decidiu criar sua própria versão polêmica: uma Crocs de salto fino. A Cyprus V Crocs é uma versão mais confortável de uma sandália, pois é toda feita de borracha. Em seu lançamento, estava sendo vendida por 55 dólares (R$ 212), mas todos os exemplares estão esgotados.
Agora, usuários estão vendendo o calçado na Amazon por até 224 dólares (R$867).

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