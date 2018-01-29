Criticado por Trump, vice-diretor do FBI deixa cargo antes da hora

Donald Trump Crédito: John Locher

O vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, está deixando sua posição mais cedo que o previsto. Ele planejava se aposentar em março, quando poderia deixar de trabalhar com todos os benefícios trabalhistas, mas irá abandonar o cargo já este mês, de acordo com fontes próximas.

A aposentadoria de McCabe era esperada já há algum tempo, por mais que a data certa fosse desconhecida. Segundo o jornal "The Washington Post" adiantou em dezembro, pessoas próximas a ele dissera à época que o diretor provavelmente usaria períodos de férias acumulados para adiantar a aposentadoria, planejada para março. Uma pessoa próxima confirmou que McCabe ainda se aposentará formalmente em março, mas está deixando o cargo de vice-diretor imediatamente.

Como diretor do FBI, McCabe tornou-se alvo de Trump após a instituição prosseguir com as investigações que analisam a ligação entre a eleição do atual presidente em 2016 e o suposto apoio da Russia no processo eleitoral. Robert S. Mueller III, que chefia as investigações e já foi diretor do FBI entre 2001 e 2013, é outro investigador do FBI que recebe críticas de Trump constantemente do presidente  na última quinta-feira sua demissão foi ordenada pelo chefe do executivo americano, que voltou atrás após discordância do conselheiro da Casa Branca, Donald F. McGahn II, que ameaçou se demitir também caso o presidente mantivesse sua decisão.

A pressão de Trump contra McCabe vem desde o ano passado, quando o vice ocupou o cargo em maio de 2017. A partida de McCabe já era esperada principalmente por conta de sua leadade ao ex-diretor da instituição, James Comey, demitida por Trump nessa época por acusações do mandatário de ter preferências democratas e não ser neutro na condução da instituição.