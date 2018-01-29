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WASHINGTON

Criticado por Trump, vice-diretor do FBI deixa cargo antes da hora

Andrew McCabe se aposentaria em março, mas abandonará funções imediatamente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 20:34

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 20:34

Donald Trump Crédito: John Locher
O vice-diretor do FBI, Andrew McCabe, está deixando sua posição mais cedo que o previsto. Ele planejava se aposentar em março, quando poderia deixar de trabalhar com todos os benefícios trabalhistas, mas irá abandonar o cargo já este mês, de acordo com fontes próximas.
A aposentadoria de McCabe era esperada já há algum tempo, por mais que a data certa fosse desconhecida. Segundo o jornal "The Washington Post" adiantou em dezembro, pessoas próximas a ele dissera à época que o diretor provavelmente usaria períodos de férias acumulados para adiantar a aposentadoria, planejada para março. Uma pessoa próxima confirmou que McCabe ainda se aposentará formalmente em março, mas está deixando o cargo de vice-diretor imediatamente.
Como diretor do FBI, McCabe tornou-se alvo de Trump após a instituição prosseguir com as investigações que analisam a ligação entre a eleição do atual presidente em 2016 e o suposto apoio da Russia no processo eleitoral. Robert S. Mueller III, que chefia as investigações e já foi diretor do FBI entre 2001 e 2013, é outro investigador do FBI que recebe críticas de Trump constantemente do presidente  na última quinta-feira sua demissão foi ordenada pelo chefe do executivo americano, que voltou atrás após discordância do conselheiro da Casa Branca, Donald F. McGahn II, que ameaçou se demitir também caso o presidente mantivesse sua decisão.
A pressão de Trump contra McCabe vem desde o ano passado, quando o vice ocupou o cargo em maio de 2017. A partida de McCabe já era esperada principalmente por conta de sua leadade ao ex-diretor da instituição, James Comey, demitida por Trump nessa época por acusações do mandatário de ter preferências democratas e não ser neutro na condução da instituição.
Na época, o presidente perguntou a McCabe em qual candidato ele teria votado durante as eleições do ano anterior. Trump tem acusado repetidamente o FBI de parcialidade por continuar com a investigação sobre o suposto conluio com os russos e frequentemente acusa as acusações de "fake news".

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