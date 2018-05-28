Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Criatura misteriosa é encontrada em praia no País de Gales
Bizarro

Criatura misteriosa é encontrada em praia no País de Gales

A carcaça media cerca de um metro de comprimento, com cauda longa e a cabeça grande, provavelmente de um cetáceo

Publicado em 28 de Maio de 2018 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mai 2018 às 18:04
A carcaça de uma animal misterioso foi encontrado na praia Rhossili, em Swansea Crédito: Bethan Janetta | Facebook
Durante um passeio com seus cães na praia Rhossili, em Swansea, no País de Gales, Bethan Janetta se deparou com os restos em decomposição de um animal misterioso. A carcaça media cerca de um metro de comprimento, com cauda longa e a cabeça grande, provavelmente de um cetáceo.
"Para mim parecia um cetáceo nem podre", contou Bethan, ao site local Wales Online. "Eu coloquei (a fotografia) no Facebook que provocou uma grande discussão. Outras pessoas acham que é algo diferente, como um crocodilo. Seria interessante descobrir qual é a espécie", disse.
O pesquisador Dan Forman, do Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Swansea concorda com Bethan. "Quando você olha pela primeira vez, pode pensar que é um crocodilo, mas certamente não é", analisou. "Há uma grande protuberância na base do crânio, característica de um cetáceo".
"Nós recebemos uma quantidade razoável de baleias e golfinho, muitos deles mortos e em decomposição", disse Forman.
A espécie exata ainda não foi identificada, mas Mark Hipkin, guarda florestal responsável pela área que coletou a carcaça, confirma se tratar de um cetáceo.
"Ele mede apenas um metro e meio", comentou Hipkin. "Nós temos botos sendo trazidos para a praia com regularidade, assim como golfinhos e focas".
As carcaças encontradas em praias são importantes para que pesquisadores e agências ambientais monitorem a saúde da vida marinha na região. Além disso, fornecem informações como padrões de alimentação, presença de parasitas e níveis de poluição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 orações para o Dia de Santo Expedito
Imagem de destaque
Mulher morre e três ficam feridos após carro capotar em Baixo Guandu
Imagem BBC Brasil
O zoológico de Moctezuma que surpreendeu os espanhóis há 500 anos — e que só agora começamos a entender

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados