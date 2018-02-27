Criança morre após médica negar atendimento por causa de atraso

Menina morta após ter atendimento médico negado Crédito: Reprodução | Facebook

Uma menina de 5 anos morreu horas após ter sua consulta negada por uma médica no Reino Unido. Quando a mãe de Ellie-May Clark levou a criança ao hospital Grange Clinic, em Newport, a menina estava com uma grave crise de asma, mas a médica Joanne Rowe, de 54 anos, disse que não iria atendê-la porque elas estavam 10 minutos atrasadas para a consulta. A profissional afirmou que, portanto, mãe e filha deveriam voltar no dia seguinte. Ellie May morreu naquela noite.

O caso ocorreu em 2015, mas os detalhes foram revelados nesta segunda-feira (26). Segundo um inquérito policial aberto após a morte de Ellie-May, ela tinha uma consulta de emergência marcada e, de acordo com o legista responsável por analisar o corpo da criança, o hospital falhou em oferecer o tratamento que poderia ter salvado a vida da menina.

A mãe da criança, Shanice Clark, afirmou durante inquérito ter requisitado, em 2015, uma visita médica em sua casa após a filha apresentar chiado ao respirar e não conseguir voltar andando da escola para casa. Foi oferecido a ela um encaixe de emergência nos próximos 25 minutos após a solicitação da mãe. Shanice disse ter avisado que poderia se atrasar.

As duas chegaram ao hospital e foram informadas pela própria doutora Rowe de que não seriam atendidas por conta do atraso. A médica não perguntou a razão da consulta emergencial e não checou o histórico médico da menina antes de liberá-la.