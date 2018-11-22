Criança de 1 ano escapa ilesa após cair em linha do trem

Bebê teria escorregado dos braços da mãe Crédito: Reprodução

Um vídeo mostra o momento em que Shaiba, uma menina indiana de apenas 1 ano, escapa ilesa após cair nos trilhos do trem enquanto a composição passa a poucos centímetros dela. De acordo com o jornal "Metro", a criança teria escorregado dos braços da mãe quando ela deixava o vagão na estação Mathura Junction, na cidade de Mathura, na Índia.

Assim que o trem parte, um homem, que segundo a publicação seria o pai, parte em resgaste do bebê, que não foi atingido pois ficou exatamente no vão entre o trem e a plataforma.