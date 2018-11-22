Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Criança de 1 ano escapa ilesa após cair em linha do trem
Índia

Criança de 1 ano escapa ilesa após cair em linha do trem

Bebê teria escorregado dos braços da mãe
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 14:12

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 14:12

Bebê teria escorregado dos braços da mãe Crédito: Reprodução
Um vídeo mostra o momento em que Shaiba, uma menina indiana de apenas 1 ano, escapa ilesa após cair nos trilhos do trem enquanto a composição passa a poucos centímetros dela. De acordo com o jornal "Metro", a criança teria escorregado dos braços da mãe quando ela deixava o vagão na estação Mathura Junction, na cidade de Mathura, na Índia.
Assim que o trem parte, um homem, que segundo a publicação seria o pai, parte em resgaste do bebê, que não foi atingido pois ficou exatamente no vão entre o trem e a plataforma.
Depois do acidente, a mãe de Shaiba foi às lágrimas com a menina nos braços. Segundo testemunhas, o choque fez com que ela desmaiasse alguns momentos depois.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados