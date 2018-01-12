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Rick and Morty

Criador de série assume ter abusado sexualmente de roterista

Megan Ganz aceitou o pedido de desculpas de Dan Harmon após a confissão dele em podcast
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 13:53

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 13:53

Dan Harmon, criacor da série 'Rick and Morty', pediu desculpas publicamente por ter abusado sexualmente de uma roteirista Crédito: Foto: Jordan Strauss/Invision/AP
A roteirista Megan Ganz aceitou o pedido de desculpas de Dan Harmon, co-criador da série Rick and Morty, por tê-la abusado sexualmente quando os dois trabalharam na série Community, da qual Harmon era criador e showrunner. Ganz pediu aos seus seguidores para que ouvissem o podcast de Harmon, no qual ele fez o pedido de desculpas.
Isso vai parecer estranho: semana passada eu denunciei meu ex-chefe Dan Harmon por abuso sexual e hoje eu vou pedir para que vocês escutem o podcast dele, escreveu a roteirista. Eu me vejo na situação inédita de ter exigido um pedido de desculpas público e então tê-lo recebido, continuou.
Por favor, ouçam, tem só sete minutos, mas é uma aula de como pedir desculpas. Ele não está tentando racionalizar, criando desculpas pelo o que aconteceu ou só vagamente descrevendo o que aconteceu. Ele descreve tudo o que aconteceu e assume a culpa pelo ocorrido, pediu Ganz aos seus seguidores.
Eu estava atraído por uma roteirista que era a minha subordinada e sobre a qual eu tinha poder porque eu era o showrunner, disse Harmon no podcast. Eu tinha plena consciência de que esses sentimentos não eram bons porque eu estava arriscando perder a capacidade de tomar decisões justas, fazê-la questionar sua própria capacidade profissional e [perder] o respeito que os outros roteiristas tinham por mim. Eu sabia disso, continuou.
Mesmo assim eu continuei avançando em cima dela e comecei a odiá-la por não me retribuir. Eu disse coisas horríveis para ela, a tratei muito mal e sempre sabendo que eu era quem pagava seu salário e controlava seu futuro dentro da série. Coisas que eu certamente nunca faria com um colega de trabalho homem, refletiu. Eu destruí a minha série e traí a audiência. Eu destruí tudo e ainda por cima danifiquei o compasso moral interno dela. Nunca tinha feito isso antes e nunca vou fazer isso novamente, mas nunca teria feito se eu tivesse o mínimo de respeito pelas mulheres. Fundamentalmente eu as via como criaturas diferentes, falou Harmon.
Só consegui cometer todos esses abusos porque eu não pensei no que eu estava fazendo. Se ela não tivesse falado sobre o assunto no Twitter eu continuaria não pensando naquilo, continuou. Estamos vivendo um momento histórico porque as mulheres estão finalmente fazendo os homens pensarem naquilo que eles fazem, o que nunca aconteceu antes. Se você não pensa nos seus atos você empurra para o fundo da sua cabeça e, fazendo isso, você está causando um dano irreparável nas pessoas que foram abusadas, terminou Harmon.
No Twitter, Ganz refletiu sobre o pedido de desculpas de Harmon. Eu não esperava o alívio que me daria ouví-lo falando sobre isso, que eu não sonhei ou estava maluca sobre os abusos, escreveu. Nunca quis me vingar dele, só queria reconhecimento. Por isso não aceitaria um pedido de desculpas particular porque o processo de cura é jogar luz sobre essas coisas. Em face disso, eu perdoo você, Dan, concluiu a roteirista.

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