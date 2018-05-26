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RELIGIÃO

Corte ordena suspensão temporária do Youtube no Egito

O Supremo Tribunal Administrativo egípcio ordenou a suspensão por um mês do site e outros aplicativos que compartilham vídeos de insulto a Maomé

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 17:36
26/05/2018 - Youtube, celular, aparelho, aplicativo Crédito: StockSnap/Pixabay
O Supremo Tribunal Administrativo egípcio ordenou a suspensão por um mês do site de compartilhamento de vídeos YouTube e outros que compartilham um vídeo considerado insultuoso ao profeta Maomé.
A decisão deste sábado nega provimento aos recursos contra uma decisão similar de 2013, incluindo um pela Autoridade Nacional de Regulamentação de Telecomunicações, que disse que a aplicação da decisão não é viável. O veredicto de sábado é final e não pode ser apelado.
Em 2012, um vídeo de 14 minutos intitulado "A Inocência dos Muçulmanos", que apareceu no YouTube, provocou protestos em todo o mundo muçulmano, inclusive no Egito.
O vídeo ainda pode ser encontrado no YouTube com um aviso informando que ele foi considerado "inapropriado ou ofensivo para alguns públicos". Ainda não está claro se a decisão será aplicada. Fonte: Associated Press.

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