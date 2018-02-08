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Execuções extrajudiciais

Corte internacional analisa crime contra humanidade nas Filipinas

Presidente Rodrigo Duterte é acusado de incentivar matança de 4 mil usuários de drogas e criminosos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 14:34

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 14:34

Presidente Rodrigo Duterte Crédito: Reprodução/Instagram
O Tribunal Penal Internacional (TPI) iniciou análise preliminar de uma queixa de crime contra a humanidade contra o presidente filipino Rodrigo Duterte. O exame da acusação, que afirma que Duterte é cúmplice das execuções extrajudiciais de milhares de filipinos durante sua "guerra às drogas", será um "desperdício do tempo e dos recursos da corte", reagiu o porta-voz do governo, Harry Roque.
Roque afirmou que havia discutido o problema por duas horas na noite anterior com Duterte, um ex-promotor, dizendo que ele estava mais do que disposto a enfrentar um julgamento.
 Ele está cansado de ser acusado. Ele quer ir para o tribunal e resolver a situação  afirmou Roque.
Cerca de 4 mil filipinos pobres foram mortos pela polícia nos últimos 19 meses em uma ofensiva de repressão contra usuários e traficantes de drogas. Em diversas ocasiões, Duterte provocou o TPI, pedindo que o levassem a julgamento. Ele também afirmou que estava disposto a apodrecer na prisão para salvar os filipinos do crime e das drogas, chamando as acusações de "hipócritas".
A polícia afirma que milhares de mortes aconteceram durante operações antidrogas legais, em que suspeitos reagiram à prisão. O presidente disse aos policias que poderiam matar se suas vidas estivessem ameaçadas. Grupos de direitos humanos e oponentes políticos de Duterte, no entanto, acusam-no de incitar os homicídios e se recusar a investigar acusações de violência policial.
A acusação contra o presidente foi apresentada em abril do ano passado por um advogado filipino contra 11 altos funcionários do governo. O documento sustenta que crimes contra a humanidade foram cometidos "de forma repetida, imutável e contínua", e matar suspeitos de usar drogas, além de outros criminosos, se tornou prática comum.
De acordo com o porta-voz oficial do governo, a questão é um problema interno do país e não deve ser julgado por tribunais internacionais.
O Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998 para julgar indivíduos acusados de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crime de agressão (ataque a um Estado não justificado por autodefesa). Segundo as regras do tribunal, ele só age quando a Justiça do país da pessoa acusada é omissa no caso.
Estados Unidos, Rússia, China, Índia e Israel não assinaram ou não ratificaram o Estatuto de Roma, o documento fundacional do TPI, que começou a operar em 2002, depois de ser ratificado por 60 países.

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