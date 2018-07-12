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Rede social

Corte dá aos pais direito de acessar conta no Facebook de filha morta

Empresa era contra vontade da família para proteger privacidade da usuária

Publicado em 12 de Julho de 2018 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2018 às 16:29
Facebook Crédito: @geralt | Pixabay
Familiares têm o direito de acessar a conta do Facebook de parentes mortos, decidiu a Justiça alemã em processo considerado um marco para a questão da privacidade on-line no país. Dessa forma, contas em redes sociais podem ser herdadas, assim como cartas e outros bens pessoais. Para a companhia, a questão é delicada, pois coloca em lados opostos a vontade da família e a proteção da intimidade dos usuários.
A Corte Federal de Justiça em Karlsruhe decidiu nesta quinta-feira (12) que a mãe de uma adolescente que morreu atropelada por um trem em Berlim, em 2012, quando tinha apenas 15 anos, tem o direito de acessar a conta no Facebook da filha, que havia sido bloqueada pela rede social por questões de privacidade.
Como padrão, o perfil da garota havia sido transformado em uma página memorial, com o conteúdo armazenado nos servidores da companhia, mas o acesso bloqueado. Os pais exigiram acesso ao perfil para tentar descobrir se a morte da filha foi acidental ou um suicídio. Em primeira instância, os pais tinham conseguido o acesso, mas o Facebook recorreu, sendo derrotado novamente.
Nós respeitosamente discordamos da decisão de hoje, afirmou um porta-voz da companhia. A duração do processo mostra quão complexo o assunto em discussão é.
A decisão abre um importante precedente na Alemanha, país que viveu no passado recente com regimes totalitários nazistas e comunistas e, por isso, tem leis de proteção à privacidade restritivas, para proteger a intimidade dos indivíduos.
"O veredito de hoje também afeta contas em outras redes sociais, não apenas o Facebook, mas o Instagram e outras", afirmou uma porta-voz da Corte. "Então é um veredito com consequências amplas".
A decisão vem menos de dois meses após a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que fortalece o direito das pessoas sobre os dados armazenados pelas empresas de tecnologia. Para ativistas, a decisão alemã é bem-vinda por regular uma questão sensível da privacidade digital.
"A decisão deve servir de incentivo para os legisladores alemães regularem o patrimônio digital", afirmou Alex Fanta, jornalista do site netzpolitik, especializado em direito digital.
Ulf Buermeyer, diretor da Sociedade para os Direitos Civis, em Berlim, destacou que a facilidade com que agências de segurança têm acesso aos dados de usuários de redes sociais é uma preocupação muito maior que o direito ou não de os parentes acessarem essas informações.
"Enquanto os pais precisam passar anos lutando para ler as mensagens da filha, a Agência de Segurança Nacional e o Serviço Federal de Inteligência precisam de apenas alguns cliques no mouse", lamentou Buermeyer.

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