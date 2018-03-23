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Investigação

Corpo é encontrado em cidade próxima do local onde atirador fez reféns

Ainda não se sabe se os dois casos estão relacionados

Publicado em 23 de Março de 2018 às 13:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 13:26
A polícia francesa investiga se um corpo de homem encontrado em Carcassonne, 8,3 quilômetros de Trèbes, no Sul da França, tem relação com a situação em andamento em um supermercado nesta segunda cidade, onde pelo menos oito pessoas foram mantidas reféns.
Um homem de nacionalidade marroquina e de cerca de 30 anos entrou no estabelecimento e manteve funcionários do Super U e clientes como reféns após trocar tiros com policiais da Companhia Republicana de Segurança (CRS). As forças de segurança atuam em ambas localidades.
Um segundo homem envolvido no ataque foi baleado e levado para um hospital, onde está sob custódia. O corpo da vítima foi encontrado em arbustos perto do parque Aigles de la Cité.
Mais cedo, segundo o sindicato da polícia Unsa, um grupo da CRS estava voltando de uma corrida em Carcassonne, quando um homem dentro de um carro que acompanhava os agentes sacou uma arma e disparou cinco vezes. Um dos seguranças ficou ferido no ombro, mas seu estado não é grave. Ele foi levado a um hospital da região. A polícia disse que o veículo foi encontrado no estacionamento do supermercado em Trèbes.
Feita a análise da placa do automóvel, as autoridades descobriram que o atirador é de nacionalidade marroquina e tem cerca de trinta anos, de acordo com o jornal "L'indépendant". Ele já era conhecido pelos serviços de inteligência por suas ligações com o islamismo radical. O autor do ataque pediu a liberação de Salah Abdeslam, suspeito dos ataques em Paris que deixaram 130 mortos, informou a "BFM TV".
O suspeito se entrincheirou no Super U por volta das 11h (7h no horário de Brasília) e abriu fogo contra um segurança da Companhia Republicana de Segurança (CRS), de acordo com o jornal local "La Depeche". Além da arma, ele portava uma faca e granadas.
Com base em informações prelimilares da investigação, o "La Depeche" informa que o açougueiro do supermercado foi morto.
Um porta-voz do Ministério do Interior da França disse que não pode confirmar o número de vítimas na situação em andamento no Sul do país.
 O responsável pela situação com reféns ainda está dentro do supermercado  afirmou Frederic de Lanouvelle à "BFM TV".  Vejo que há muitas notícias de dois mortos. Eu não posso confirmar esse número no momento.
 

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