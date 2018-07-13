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Indonésia

Corpo de mulher é encontrado intacto dentro de cobra de sete metros

Imagens fortes mostram o corpo de Wa Tiba, de 54 anos, sendo retirada praticamente intacto de dentro do réptil na Indonésia

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 16:22
Corpo de mulher é retirado de píton de 7 metros na Indonésia Crédito: Reprodução | Youtube
Era uma quinta-feira normal para Wa Tiba, mulher indonésia de 54 anos. Ela foi colher alguns vegetais em sua horta, em junho de 2018, na ilha de Muna, quando desapareceu. No dia seguinte sua família saiu para procurá-la, mas só encontraram uma lanterna e suas sandálias.
Familiares e vizinhos começaram então uma busca pela mulher desaparecida. Acharam uma cobra Píton com sete metros de comprimento e a barriga inchada a cerca de 50 metros de onde os pertences de Wa Tiba foram encontrados.
"Quando eles abriram a barriga da cobra, encontraram o corpo de Tiba ainda intacto com todas as suas roupas", disse o líder do vilarejo. "Ela foi engolida primeiro de sua cabeça."
Faris disse que o jardim da vítima, a cerca de um quilômetro da sua casa, está localizado em uma área rochosa com cavernas e penhascos que podem conter muitas cobras.
Cobras do tipo estão espalhadas por toda a Indonésia e algumas partes do sudeste asiático. Elas agarram suas presas com dezenas de dentes curvos e afiados e então o espremem até a morte antes de engoli-lo inteiro.
Relatos de humanos sendo mortos por pítons são raros: na natureza, esses animais costumam se alimentar de macacos, porcos e outros mamíferos. Esse, no entanto, foi o segundo ataque píton contra um humano na Indonésia desde março do ano passado, quando um homem de 25 anos foi engolido inteiro por uma cobra na província de Sulawesi Ocidental.
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