Corpo de coala fixado em poste causa revolta na Austrália Crédito: Divulgação

As autoridades australianas estão investigando um caso de crueldade animal que gerou revolta no país. O corpo de um coala foi encontrado fixado com parafusos em um poste de madeira, num parque em Queensland.

À BBC, a Sociedade Real de Prevenção à Crueldade contra Animais informou que os responsáveis pelo ato serão alvo de ações penais, caso sejam identificados.

A causa da morte do coala ainda não é conhecida. Seu pelo estava manchado de sangue e um galho de árvore foi pendurado na frente do marsupial endêmico da Austrália.

"Isso é doentio, me dá vontade de vomitar", comentou Murray Chambers, da organização Koala Rescue Queensland. "Estou trabalhando com isso há dez anos e nunca vi nada parecido".

A ONG publicou uma fotografia no Facebook com a esperança de identificar os responsáveis. A imagem foi compartilhada por quase 5 mil internautas a atraiu milhares de comentários indignados.

Quão triste é pensar que nós, como humanos, podemos infligir tal crueldade contra uma criatura indefesa. Existem humanos doentes por aí, escreveu um deles.

Segundo Chambers, é provável que o coala tenha sido atropelado, já que o parque, usado por visitantes para piqueniques, fica perto de uma rodovia.

"Minha impressão é que ele foi atropelado, mas por que alguém iria pendurar um coala numa estrutura de madeira?", questionou o ambientalista. "E ele estava vivo quando fizeram isso?".

Segundo a imprensa local, o coala foi fixado ao poste com parafusos de construção. Uma autópsia será conduzida para determinar a causa da morte e auxiliar nas investigações.