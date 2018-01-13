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Crueldade

Corpo de coala fixado em poste causa revolta na Austrália

Autoridades procuram responsáveis que serão indiciados por crueldade animal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jan 2018 às 21:11

Publicado em 12 de Janeiro de 2018 às 21:11

Corpo de coala fixado em poste causa revolta na Austrália Crédito: Divulgação
As autoridades australianas estão investigando um caso de crueldade animal que gerou revolta no país. O corpo de um coala foi encontrado fixado com parafusos em um poste de madeira, num parque em Queensland.
À BBC, a Sociedade Real de Prevenção à Crueldade contra Animais informou que os responsáveis pelo ato serão alvo de ações penais, caso sejam identificados.
A causa da morte do coala ainda não é conhecida. Seu pelo estava manchado de sangue e um galho de árvore foi pendurado na frente do marsupial endêmico da Austrália.
"Isso é doentio, me dá vontade de vomitar", comentou Murray Chambers, da organização Koala Rescue Queensland. "Estou trabalhando com isso há dez anos e nunca vi nada parecido".
A ONG publicou uma fotografia no Facebook com a esperança de identificar os responsáveis. A imagem foi compartilhada por quase 5 mil internautas a atraiu milhares de comentários indignados.
Quão triste é pensar que nós, como humanos, podemos infligir tal crueldade contra uma criatura indefesa. Existem humanos doentes por aí, escreveu um deles.
Segundo Chambers, é provável que o coala tenha sido atropelado, já que o parque, usado por visitantes para piqueniques, fica perto de uma rodovia.
"Minha impressão é que ele foi atropelado, mas por que alguém iria pendurar um coala numa estrutura de madeira?", questionou o ambientalista. "E ele estava vivo quando fizeram isso?".
Segundo a imprensa local, o coala foi fixado ao poste com parafusos de construção. Uma autópsia será conduzida para determinar a causa da morte e auxiliar nas investigações.
 

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