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Reino Unido

Coronavírus: primeiro-ministro Boris Johnson é transferido para UTI

Em comunicado, um porta-voz do governo disse que as condições de saúde do premiê pioraram na tarde desta segunda-feira (6) e que, por isso, os médicos decidiram mandá-lo à UTI
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 16:41

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 16:41

Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido
Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido Crédito: Reprodução | Twitter (@borisjohnson)
O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital St. Thomas, em Londres, um dias após ser internado com persistentes sintomas de coronavírus. O líder britânico havia sido diagnosticado com a doença no final de março. Em comunicado, um porta-voz do governo disse que as condições de saúde do premiê pioraram na tarde desta segunda-feira (6) e que, por isso, os médicos decidiram mandá-lo à UTI.
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Segundo a nota, o ministro das Relações Exteriores do país, Dominic Raab, assumirá as funções de Johnson no que for necessário.

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