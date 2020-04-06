Coronavírus: primeiro-ministro Boris Johnson é transferido para UTI

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, foi transferido para a unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital St. Thomas, em Londres, um dias após ser internado com persistentes sintomas de coronavírus. O líder britânico havia sido diagnosticado com a doença no final de março. Em comunicado, um porta-voz do governo disse que as condições de saúde do premiê pioraram na tarde desta segunda-feira (6) e que, por isso, os médicos decidiram mandá-lo à UTI.