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Restrições no convívio

Coronavírus: Alemanha restringe número de pessoas em eventos

Segundo a chanceler Angela Merkel, a medida foi tomada para tentar evitar a imposição de um 'lockdown' em toda a Alemanha

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 17:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 17:36
O governo alemão anunciou nesta terça-feira (29) que vai passar a limitar o tamanho de eventos públicos e privados nas regiões do país que registrem alta no número de casos de coronavírus.
Chanceler alemã Angela Merkel
Chanceler alemã Angela Merkel Crédito: Pixabay
Segundo a chanceler Angela Merkel, a medida foi tomada para tentar evitar a imposição de um "lockdown" em toda a Alemanha.
"Nós decidimos agir regionalmente, de uma maneira específica e objetiva, em vez de fechar todo o país novamente ?o que deve ser evitado a todo custo", disse ela ao anunciar as novas regras.
A partir de agora, estados que registrarem mais de 35 casos por 100.000 habitantes durante uma semana terão uma limitação de 50 pessoas para eventos públicos e 25 para eventos privados.
Em estados que tiverem mais de 50 casos por 100.000, a restrição será mais dura: 25 pessoas para eventos públicos e 10 para os privados. O governo ainda não anunciou se algum estado já se enquadra nas novas regras.
Até o momento, a Alemanha registrou 290.334 casos de Covid-19, com 9.483 mortes.

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