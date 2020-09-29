Coronavírus: Alemanha restringe número de pessoas em eventos

O governo alemão anunciou nesta terça-feira (29) que vai passar a limitar o tamanho de eventos públicos e privados nas regiões do país que registrem alta no número de casos de coronavírus.

Chanceler alemã Angela Merkel Crédito: Pixabay

Segundo a chanceler Angela Merkel, a medida foi tomada para tentar evitar a imposição de um "lockdown" em toda a Alemanha.

"Nós decidimos agir regionalmente, de uma maneira específica e objetiva, em vez de fechar todo o país novamente ?o que deve ser evitado a todo custo", disse ela ao anunciar as novas regras.

A partir de agora, estados que registrarem mais de 35 casos por 100.000 habitantes durante uma semana terão uma limitação de 50 pessoas para eventos públicos e 25 para eventos privados.

Em estados que tiverem mais de 50 casos por 100.000, a restrição será mais dura: 25 pessoas para eventos públicos e 10 para os privados. O governo ainda não anunciou se algum estado já se enquadra nas novas regras.