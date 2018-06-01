Coreias retomam contatos de alto nível para implementar acordo

As duas Coreias iniciaram nesta sexta-feira, 01, uma reunião de alto nível para começar a implementar o que foi acordado em sua declaração conjunta assinada em abril, onde concordaram em estreitar a cooperação e trabalhar para a paz e a "desnuclearização total" da península.

A reunião começou às 10h (hora local) na militarizada fronteira que divide os dois países, tecnicamente ainda em guerra, segundo confirmou à Agencia Efe, uma porta-voz do Ministério da Unificação.

A delegação sul-coreana é liderada pelo ministro da Unificação, Cho Myoung-gyon, além dos vice-ministros do Transporte e Cultura, Kim Jeong-ryeon e Roh Tae-kang, respectivamente.

Antes de entrar na reunião, Cho se comprometeu, em declarações divulgadas pela agência de notícias "Yonhap", a implementar o estipulado na declaração do dia 27 de abril de "maneira ágil e sem interrupção, criando ao mesmo tempo uma atmosfera positiva para a realização da cúpula entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos".

Por sua parte, a Coreia do Norte é liderada por Ri Son-gwon, que dirige o órgão encarregado das relações intercoreanas, e os vice-ministros das Ferrovias e Esportes, Kim Yun-hyok e Won Kil-u, respectivamente.

Concretamente, espera-se que as duas partes discutam uma reunião sobre as famílias separadas pela Guerra da Coreia (1950-1953) prevista inicialmente para o dia 15 de agosto, o aumento de intercâmbios culturais ou a possível reconexão de ferrovias, além das fronteiras para trocas comerciais e viagens turísticas.

No entanto, muitos analistas consideram que a ativação da cooperação econômica entre os dois países levará tempo, por conta da quantidade de sanções recebidas pelo regime de Pyongyang devido aos seus programas de armas.