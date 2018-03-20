Coreia do Sul e EUA irão realizar exercícios militares em abril

Ilustração - As manobras conjuntas entre EUA e Coreia do Sul têm duas fases: a operação terrestre, Foal Eagle, que mobiliza cerca de 11.500 militares americanos e 290 mil sul-coreanos, e a operação Key Resolve, que consiste em uma simulação por computador Crédito: Reprodução/Pixabay

Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira que seus exercícios anuais conjuntos, adiados pelos Jogos de Inverno, serão retomados no próximo mês, mas com duração reduzida, apesar do degelo militar com a Coreia do Norte.

Estas manobras militares conjuntas em grande escala, que são realizadas todos os anos, implicam no deslocamento de dezenas de milhares de tropas de terra e sempre geram tensões na Península.

 Espera-se que os exercícios sejam retomados em 1º de abril  disse uma porta-voz do ministério da Defesa sul-coreano.

O Pentágono disse em um comunicado que os exercícios conjuntos "estão orientados à defesa e não há motivos para que a Coreia do Norte os veja como uma provocação". A Coreia do Norte considera que as manobras militares são um ensaio geral de uma eventual invasão.

No entanto, esta semana, o Departamento da Defesa da Coreia do Sul informou que a operação militar será reduzido em um mês. No ano passado, os exercícios militares duraram dois meses, mas este ano foram adiados para que não coincidissem com as Olimpíadas de Inverno organizadas pela Coreia do Sul.

"O exercício Foal Eagle será realizado durante um mês em abril devido ao adiamento pelos Jogos Olímpicos e cada exército tem o próprio calendário", disse uma autoridade do órgão.

REAPROXIMAÇÃO COM PYONGYANG

No momento estão em andamento conversas para uma cúpula entre os líderes das duas Coreias, em abril, após a qual está programado um encontro entre o presidente americano, Donald Trump, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

O degelo diplomático gerou muitas especulações de que este ano as manobras pudessem ser suspensas para pavimentar o caminho do diálogo. Segundo um alto funcionário sul-coreano que viajou a Pyongyang este mês, Kim deixou claro que "entende" a manutenção dos exercícios.

Este reconhecimento contrasta com a posição adotada no passado por Pyongyang, que em muitas ocasiões respondeu aos exercícios com suas próprias manobras militares. No ano passado, a Coreia do Norte disparou quatro mísseis balísticos perto do Japão.

As manobras conjuntas entre EUA e Coreia do Sul têm duas fases: a operação terrestre, Foal Eagle, que mobiliza cerca de 11.500 militares americanos e 290 mil sul-coreanos, e a operação Key Resolve, que consiste em uma simulação por computador. Os Estados Unidos têm 30 mil militares estacionados na Coreia do Sul de forma permanente.

ENCONTROS SEM CONFIRMAÇÃO

A falta de confirmação da Coreia do Norte sobre o encontro histórico, no entanto, gera preocupações tanto em Washington como em Seul. Kim Byung-yeon, especialista em economia norte-coreana da Universidade Nacional de Seul, afirmou que as crescentes sanções enfrentadas por Pyongyang empurraram o regime para as negociações.

 Com o dano econômico provocado pelas crescentes sanções (...) parece que o Norte se apresentou para negociar para frear uma eventual frustração de sua população  disse.  Acredito que o Norte vai mostrar mais sinceridade nas próximas negociações do que em ocasiões anteriores  completou.

A reunião entre Seul e Pyongyang prevista para o próximo mês em Panmunjom, na Zona Desmilitarizada, será o terceiro encontro de cúpula entre os países, que tecnicamente continuam em guerra.

Caso a reunião aconteça, esta será a oportunidade para que Kim demonstre a disposição para o desarmamento, que Washington tanto deseja, afirmou Cheong Seong-chang, analista do Sejong Institute.