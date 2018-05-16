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Negociações

Coreia do Norte suspende acordo com Sul e ameaça encontro com Trump

O motivo seriam exercícios militares da Coreia do Sul com os EUA
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 21:09

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 21:09

O líder norte-coreano Kim Jong-un Crédito: EUGENE HOSHIKO/ASSOCIATED PRESS
A Coreia do Norte suspendeu as negociações com a Coreia do Sul e expõe como motivo os eventuais exercícios militares entre sul-coreanos e norte-americanos. Paralelamente, o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un, informou que pode cancelar a reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para o dia 12, em Cingapura. A informação foi divulgada nesta terça-feira (15) pela agência oficial de notícias norte-coreana KCNA.
Segundo a agência de notícias KCNA, ações militares têm efeitos de provocações. É um desafio flagrante à Declaração de Panmunjom e a uma provocação militar intencional que vai contra o desenvolvimento político positivo na Península Coreana", diz a nota da agência oficial da Coreia do Norte.
Mais cedo, a Coreia do Sul anunciou um acordo com o Norte para manter conversações de alto nível sobre medidas para promover a desnuclearização na Península Coreana, a aproximação de famílias separadas durante a guerra entre os dois países e futuros acordos em várias áreas.
O líder norte-coreano Kim Jong-un se reuniu com o presidente sul-coreano Moon Jae-in em uma cúpula histórica no mês passado, quando emitiram houve um acordo para que o norte-coreano abra mão do programa nuclear. Sul-coreanos e norte-coreanos buscam aproximação desde janeiro.
A Coreia do Sul também se comprometeu a desmantelar o local de testes nucleares de Punggye-ri até o final de maio, antes da cúpula norte-coreana-norte-americana e suspendeu planos para lançamentos de mísseis nucleares. Mas não se comprometeu a abandonar esses programas.
Porém, em Washington, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que os preparativos para o encontro com Kim estão mantidos. De acordo com ela, não houve notificação alguma sobre o cancelamento do encontro.
*Com informações da PressTV, emissora pública de televisão do Irã.

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