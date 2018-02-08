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Jogos de Inverno

Coreia do Norte não tem intenção de se reunir com EUA

Diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores afirmou que a visita da delegação é apenas para participar da Olimpíada e saudar sua bem-sucedida realização
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 14:14

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 14:14

Kim Jong-Un é o líder da Coreia do Norte Crédito: Divulgação / Lance
A Coreia do Norte não tem qualquer intenção de encontrar autoridades dos EUA durante a Olimpíada de Inverno, que começa na Coreia do Sul na sexta-feira, relatou a mídia estatal norte-coreana, enfraquecendo esperanças de que os Jogos ajudarão a resolver um impasse provocado pelos programas de armas de Pyongyang.
Nós nunca imploramos por diálogo com os EUA e nem o faremos no futuro, disse o diretor-geral do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Jo Yong-sam, segundo a agência de notícias KCNA.
Falando explicitamente, nós não temos nenhuma intenção de encontrar com o lado dos EUA durante nossa estada na Coreia do Sul. A visita da nossa delegação é apenas para participar da Olimpíada e saudar sua bem-sucedida realização.
Seul
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, encontrará membros da delegação olímpica da Coreia do Norte no sábado, incluindo a irmã do líder norte-coreano, Kim Jong-un, informou nesta quinta-feira, 8, a presidência sul-coreana.
Moon também participará de um almoço com a delegação norte-coreana, disse o porta-voz do presidente, Kim Eui-kyeom, a repórteres. O local do encontro ainda não foi confirmado.
O vice-presidente dos EUA, Mike Pence, que descreveu a Coreia do Norte como o regime mais tirânico do mundo, chegou à Coreia do Sul na terça-feira. Ele assistirá à cerimônia de abertura em Pyeongchang.
Na quarta-feira, ele investiu contra Pyongyang, anunciando, de Tóquio, que Washington imporá suas sanções "mais duras" até hoje contra o governo norte-coreano. "Não se deve permitir à Coreia do Norte sequestrar a mensagem e as imagens dos Jogos Olímpicos", alertou Pence.

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