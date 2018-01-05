Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Congressistas consultaram psiquiatra sobre saúde mental de Trump
Saúde mental

Congressistas consultaram psiquiatra sobre saúde mental de Trump

Professora de Yale disse que grupo se preocupava sobre risco do republicano para o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jan 2018 às 16:05

Publicado em 05 de Janeiro de 2018 às 16:05

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Reprodução
Um grupo de congressistas americanos, a maioria democratas, consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale, em dezembro, sobre a saúde mental do presidente Donald Trump, revelou a rede CNN na noite de quinta-feira. Segundo a profissional, as duas reuniões nos dias 5 e 6 do mês passado contaram com a presença de legisladores da Câmara e do Senado e havia inclusive um senador republicano, cuja identidade não foi revelada.
 Os legisladores disseram que estavam preocupados sobre o risco que representava o presidente, o risco que representava sua instabilidade mental para o país  disse à CNN a professora Brady Lee, editora do livro "O Perigoso Caso de Donald Trump", uma série de ensaios de psiquiatras que analisam o estado psicológico do presidente dos Estados Unidos.
Segundo a CNN, Lee deixou claro que não está na posição de diagnosticar o presidente, mas disse que profissionais médicos devem intervir em casos onde há risco público.
 O senhor Trump está mostrando sinais de dano que uma pessoa média não poderia ver  disse a psiquiatra.  Ele está se tornando muito instável rapidamente. Há uma necessidade de avaliação neuropsiquiátrica que poderia demonstrar sua capacidade de atuar.
A revelação da consulta à psiquiatra surge em meio a novas polêmicas e críticas contra Trump. Após o presidente tentar barrar o lançamento do polêmico livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", que revela "podres" da Casa Branca no atual mandato, a editora Henry Holt antecipou para esta sexta-feira a divulgação da edição, que estava prevista para a próxima terça. O livro que promete revelar uma série de "bombas" sobre o governo de Donald Trump gerou uma crise na Casa Branca por causa de comentários feitos pelo ex-estrategista Steve Bannon, ideólogo das políticas do presidente, que disse que a obra é "cheia de mentiras". A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders qualificou as declarações de Lee "vergonhosas"
 Se não fosse apto, ele provavelmente não estaria onde está e não teria derrotado o melhor grupo de candidatos jamais visto no Partido Republicano  disse a representante, destacando que Trump é um líder "incrivelmente forte".
Na Câmara de Representantes, 57 congressistas democratas  30% do total  redigiram um projeto de lei para a criação de uma comissão parlamentar especial sobre "a incapacidade presidencial", visando "determinar se o presidente esta psicologicamente ou fisicamente capacitado para cumprir suas funções".
A Constituição americana prevê duas formas de se substituir um presidente: um impeachment no Congresso ou pela 25ª emenda, que permite o vice-presidente e a metade do gabinete declarar que o presidente é "incapaz de exercer o poder e cumprir com os deveres do cargo". Caso o presidente conteste a decisão baseada na 25ª emenda, corresponde ao Congresso confirmá-la com ao menos dois terços dos votos.
 Eles sabem que a preocupação é universal entre democratas, mas realmente depende dos republicanos, disseram. Alguns sabiam de republicanos que estão preocupados, igualmente preocupados, mas se tomariam alguma atitude sobre isso era a principal preocupação deles  disse a professora de Yale.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados