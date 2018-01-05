Congressistas consultaram psiquiatra sobre saúde mental de Trump

Donald Trump, presidente dos EUA Crédito: Reprodução

Um grupo de congressistas americanos, a maioria democratas, consultou uma professora de psiquiatria da Universidade de Yale, em dezembro, sobre a saúde mental do presidente Donald Trump, revelou a rede CNN na noite de quinta-feira. Segundo a profissional, as duas reuniões nos dias 5 e 6 do mês passado contaram com a presença de legisladores da Câmara e do Senado e havia inclusive um senador republicano, cuja identidade não foi revelada.

 Os legisladores disseram que estavam preocupados sobre o risco que representava o presidente, o risco que representava sua instabilidade mental para o país  disse à CNN a professora Brady Lee, editora do livro "O Perigoso Caso de Donald Trump", uma série de ensaios de psiquiatras que analisam o estado psicológico do presidente dos Estados Unidos.

Segundo a CNN, Lee deixou claro que não está na posição de diagnosticar o presidente, mas disse que profissionais médicos devem intervir em casos onde há risco público.

 O senhor Trump está mostrando sinais de dano que uma pessoa média não poderia ver  disse a psiquiatra.  Ele está se tornando muito instável rapidamente. Há uma necessidade de avaliação neuropsiquiátrica que poderia demonstrar sua capacidade de atuar.

A revelação da consulta à psiquiatra surge em meio a novas polêmicas e críticas contra Trump. Após o presidente tentar barrar o lançamento do polêmico livro "Fire and Fury: Inside the Trump White House", que revela "podres" da Casa Branca no atual mandato, a editora Henry Holt antecipou para esta sexta-feira a divulgação da edição, que estava prevista para a próxima terça. O livro que promete revelar uma série de "bombas" sobre o governo de Donald Trump gerou uma crise na Casa Branca por causa de comentários feitos pelo ex-estrategista Steve Bannon, ideólogo das políticas do presidente, que disse que a obra é "cheia de mentiras". A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders qualificou as declarações de Lee "vergonhosas"

 Se não fosse apto, ele provavelmente não estaria onde está e não teria derrotado o melhor grupo de candidatos jamais visto no Partido Republicano  disse a representante, destacando que Trump é um líder "incrivelmente forte".

Na Câmara de Representantes, 57 congressistas democratas  30% do total  redigiram um projeto de lei para a criação de uma comissão parlamentar especial sobre "a incapacidade presidencial", visando "determinar se o presidente esta psicologicamente ou fisicamente capacitado para cumprir suas funções".

A Constituição americana prevê duas formas de se substituir um presidente: um impeachment no Congresso ou pela 25ª emenda, que permite o vice-presidente e a metade do gabinete declarar que o presidente é "incapaz de exercer o poder e cumprir com os deveres do cargo". Caso o presidente conteste a decisão baseada na 25ª emenda, corresponde ao Congresso confirmá-la com ao menos dois terços dos votos.