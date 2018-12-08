Confusão em boate na Itália deixa 6 mortos e dezenas de feridos

Bandeira da Itália Crédito: Reprodução | Internet

Uma debandada em um show na boate Lanterna Azzurra, na cidade italiana de Corinaldo, matou cinco jovens e uma mulher que acompanhava sua filha no evento na madrugada deste sábado. As informações da polícia da Itália, que estimou ainda outros 59 feridos na confusão.

Um vídeo veiculado na estatal RaiNews24 mostra dezenas de adolescentes correndo para fora da discoteca e subindo em direção ao que aparenta ser uma grade baixa, ou uma parede, perto da saída. A barreira, então, cede e vários adolescentes caem uns sobre os outros.

Há suspeita de superlotação do local. "A partir de uma investigação inicial, verificamos que mais ingressos foram vendidos do que o lugar poderia suportar", afirmou um comandante da polícia paramilitar da província de Ancon à agência de notícias italiana ANSA.