Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Confusão em boate na Itália deixa 6 mortos e dezenas de feridos
Investigação

Confusão em boate na Itália deixa 6 mortos e dezenas de feridos

As informações da polícia da Itália, que estimou ainda outros 59 feridos na confusão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 dez 2018 às 12:12

Publicado em 08 de Dezembro de 2018 às 12:12

Bandeira da Itália Crédito: Reprodução | Internet
Uma debandada em um show na boate Lanterna Azzurra, na cidade italiana de Corinaldo, matou cinco jovens e uma mulher que acompanhava sua filha no evento na madrugada deste sábado. As informações da polícia da Itália, que estimou ainda outros 59 feridos na confusão.
Um vídeo veiculado na estatal RaiNews24 mostra dezenas de adolescentes correndo para fora da discoteca e subindo em direção ao que aparenta ser uma grade baixa, ou uma parede, perto da saída. A barreira, então, cede e vários adolescentes caem uns sobre os outros.
Há suspeita de superlotação do local. "A partir de uma investigação inicial, verificamos que mais ingressos foram vendidos do que o lugar poderia suportar", afirmou um comandante da polícia paramilitar da província de Ancon à agência de notícias italiana ANSA.
> Protestos fazem Paris virar praça de guerra
O presidente da Itália, Sergio Mattarella, exigiu esclarecimentos sobre o episódio, "averiguando qualquer responsabilidade e negligência". "Os cidadãos têm direito à segurança onde quer que estejam, nos locais de trabalho e também nos locais de entretenimento ", disse Mattarella em comunicado. Fonte: Associated Press.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 17/04/2026
Editais e Avisos - 17/04/2026
Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados