Confrontos em protestos na Faixa de Gaza deixam 41 palestinos mortos

Pelo menos 41 palestinos foram mortos nesta segunda-feira (14) por soldados israelenses em confrontos próximos à cerca fronteiriça que separa Israel da Faixa de Gaza, informou o Ministério da Saúde palestino. A violência começou em meio a protestos árabes contra os 70 anos da fundação do Estado de Israel que, este ano, coincide com a transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, cuja cerimônia de inauguração também acontece nesta segunda-feira. A Autoridade Nacional Palestina acusou Israel de "cometer um massacre em Gaza".

Milhares de palestinos se concentraram em pontos próximos à divisa com Israel. Os soldados israelenses dispararam tiros de fuzil contra os manifestantes quando eles se aproximaram da cerca fronteiriça. Entre os mortos, há um adolescente de 14 anos.

O número de mortes já é o maior em um único dia desde o início dos protestos na chamada "Grande Marcha do Retorno", que começou na fronteira com Israel em 30 de março, e também desde a guerra de 2014 em Gaza. Em sete semanas, cerca de 80 palestinos foram mortos ao tentar se aproximar da fronteira de Gaza com Israel.

"Hoje é o grande dia em que vamos cruzar a cerca e dizer a Israel e ao mundo que não aceitaremos ser ocupados para sempre", defendeu Ali, professor de ciências em Gaza, que se recusou a dar o sobrenome. "Muitos podem ser martirizados hoje, muitos. Mas o mundo escutará nossa mensagem. A ocupação (israelense) deve acabar."

PEDIDO DA ONU

O Comitê da ONU para a Eliminação da Discriminação Racial pediu nesta segunda-feira a Israel que "suspenda imediatamente o uso desproporcional da força contra manifestantes palestinos" e que garanta que os feridos tenham acesso a atendimento médico.

Os atos de protesto são normalmente organizados às sextas-feiras, mas devem atingir seu ápice em 15 de maio - data conhecida pelos palestinos como Nakba ou "Catástrofe", que marca o deslocamento de centenas de milhares de árabes no conflito desencadeado com a criação de Israel em 14 de maio de 1948. O movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa da Gaza, alertou que apoia qualquer tentativa dos manifestantes de romper as barreiras fronteiriças.

O Exército israelense anunciou no sábado que vai duplicar suas unidades de combate em torno da Faixa de Gaza e da Cisjordânia ocupada por Israel para reforçar a segurança diante possibilidade de protestos palestinos.

O presidente americano, Donald Trump, que anunciou a transferência da embaixada no ano passado, não estará presente na inauguração da embaixada americana em Jerusalém. Sua filha Ivanka e seu genro e assessor Jared Kushner já estão em Jerusalém para representá-lo. A decisão de Trump, que despertou fúria no mundo árabe, rompeu um antigo consenso internacional de que status de Jerusalém seria determinado por um acordo de paz entre Israel e os palestinos.

POSIÇÕES CONTRÁRIAS

No Twitter, o presidente americano anunciou a transmissão ao vivo da inauguração, comemorando o ato: "Um grande dia para Israel!".

O premiê israelense Benjamin Netanyahu se disse emocionado com as várias comemorações no mesmo dia: "Que dia comovente para o povo de Israel e o Estado de Israel".

Jason Greenblatt, enviado de Trump ao Oriente Médio, disse no Twitter que "tomar o devido passo de mudar nossa embaixada não é uma saída de nosso forte compromisso em facilitar um acordo de paz duradouro. Ao contrário, é uma condição necessária para isso".

No entanto, o primeiro-ministro palestino, Rami Hamdallah, disse que o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel por parte de Trump é uma "violação flagrante da lei internacional".

JIHAD CONTRA OS EUA

O líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, convocou no domingo a jihad contra os Estados Unidos, ao afirmar que a instalação da embaixada do país em Jerusalém é a prova de que as negociações e o "apaziguamento" não ajudaram os palestinos.

Em um vídeo de cinco minutos com o título "Tel Aviv também é um território dos muçulmanos", o médico egípcio que assumiu a liderança da Al-Qaeda após a morte de seu fundador, Osama bin Laden, em 2011, chama a Autoridade Palestina de "vendedores da Palestina" e convoca seus adeptos a pegar em armas.

"Donald Trump foi claro e explícito e revelou a verdadeira face da Cruzada moderna (...) O apaziguamento não funciona com ele e sim a resistência (...) pela via da jihad", afirmou Al-Zawahiri, de acordo com uma transcrição do grupo SITE, que monitora os sites de internet islamitas.

Para o líder da Al-Qaeda, os países islâmicos fracassaram em atuar a favor dos muçulmanos ao integrar a ONU, instituição que reconhece Israel, e ao aceitarem as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas ao invés da sharia (lei islâmica).