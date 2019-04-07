Confronto entre forças do governo e rebeldes mata 13 pessoas

Ativistas da oposição e a mídia estatal síria relataram que pelo menos 13 pessoas foram mortas no embate entre forças do governo e insurgentes no noroeste da Síria. Um aumento na violência tem colocado à prova a trégua patrocinada pela Rússia e Turquia, em vigor desde setembro, que evitou uma ofensiva do governo contra os insurgentes em Idlib e áreas vizinhas. A área abriga 3 milhões de pessoas.