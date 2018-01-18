Condenados manifestantes que ficaram nus e mataram ovelha em Auschwitz

Placa na entrada de Auschwitz Crédito: Reprodução/Web

Os doze manifestantes do grupo "Love Macht Frei", que ficaram nus há um ano na entrada do campo de extermínio nazista de Auschwitz, foram condenados a penas de prisão ou multa por um tribunal local por ofender o "local de memória da Humanidade". O centro, na cidade de Oswiecim, serviu às forças alemãs durante a Segunda Guerra e ficou marcado pela morte de boa parte dos seis milhões de judeus assassinados pelo regime de Adolf Hitler.

Dois membros do grupo informal, ambos bielorrussos instalados na Polônia, identificados apenas como Adam B. e Mikita V., foram condenados a um ano e meio de prisão e um ano e dois meses, respectivamente. Os outros dez, com idades entre 20 e 27 anos, incluindo um cidadão alemão, foram multados em 10 mil zlotys (equivalente a R$ 9,4 mil), que serão revertidos para obras públicas.

Eles também deverão pagar ao Museu de Auschwitz 330 euros (R$ 1,3 mil) cada, em indenização. Em março de 2017, os membros do grupo tiraram as roupas e se amarraram. Os manifestantes penduraram uma bandeira branca com a inscrição "Love" em vermelho, no topo do portal do antigo campo nazista, com a notória inscrição "Arbeit Macht Frei" ("O trabalho liberta", em alemão). Também mataram uma ovelha no local.

Após o anúncio do veredicto, Mikita V. disse que o tribunal os condenou "injustamente, por uma ação artística". Por terem infligido sofrimento à ovelha, eles foram privados do direito de possuir um bicho por dez anos. Cada um terá que pagar cerca de 500 euros (quase R$ 2 mil) para uma associação de proteção dos animais.

O procurador Mariusz Slomka, que pediu sentenças mais rigorosas, ressaltou em sua acusação que "Auschwitz é um local de memória da Humanidade, símbolo de martírio, um cemitério para milhares de seres humanos".

Mikita V. e Adam B. explicaram que agiram por uma boa causa e disseram se arrepender do sofrimento do animal.