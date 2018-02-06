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'Love is in the air'

Companhia aérea faz promoção para aguçar romantismo entre passageiros

Quem escrever texto romântico em saquinho para enjoo concorre a viagem de graça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2018 às 21:10

Publicado em 05 de Fevereiro de 2018 às 21:10

Saquinhos para enjoo com textos de amor em inglês e francês: inspiração para promoção da companhia aérea easyJet Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Com a aproximação do Valentine's Day, o Dia dos Namorados no Hemisfério Norte, em 14 de fevereiro, uma companhia aérea britânica de baixo custo, a easyJet, resolveu fazer uma promoção criativa e inusitada entre seus clientes. Quem escrever poemas românticos naqueles saquinhos de papel disponíveis para passageiros que enjoam durante os voos vai concorrer a bilhetes aéreos de graça.
A inspiração para criar a promoção surgiu, segundo reportagem do site do jornal inglês "Metro" (metro.co.uk), de um hábito dos próprios clientes: alguns costumam rabiscar textos de amor nos tais saquinhos e largá-los no avião, talvez para que inspirem outros corações que flutuam de paixão. Num recente vôo de Paris para Londres, a tripulação encontrou na aeronave um recado doce e apaixonado, escrito em francês e inglês. Foi o estopim para nascer a ideia de provocar o desejo nos clientes por mais declarações melosas.
Uma outra constatação curiosa ajudou o pessoal da easyJet a bolar a campanha: uma pesquisa da companhia aérea apurou que 29% dos passageiros cadastrados em seu programa de fidelidade mantêm relacionamentos de longa distância. Essas pessoas costumam compar passagem aérea exatamente para visitar seus amores. Com base nesse levantamento, estima-se que 250 mil casais devem voar em mini-breaks românticos durante a primavera europeia.
A promoção é a seguinte: o passageiro capricha nas rimas e nos versos. A empresa vai escolher os mais criativos, românticos e bem escritos. Quem ganhar vai levar um par de passagens para qualquer destino atendido pela companhia aérea. A decisão sobre o campeão de romantismo em saquinhos para enjoo será da escritora, roteirista e poetisa Daisy Goodwin.
A campanha vai durar até o final de fevereiro. Todos os participantes têm que tirar uma foto de seu poema no saquinho e marcar a @easyjet nas redes, usando a hashtag #LoveSickSonnets.
Quem errar na mão e acabar escrevendo um daqueles textos de amor enjoativos demais nem precisa se preocupar. Os saquinhos estão ali para qualquer emergência.

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