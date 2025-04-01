Como terremoto em Mianmar destruiu a 'cidade de ouro' dos budistas

Terremoto em Mianmar foi sentido também na Tailândia e China Crédito: Reuters

Mandalay costumava ser conhecida como a cidade do ouro, pontilhada por pagodes brilhantes e túmulos budistas — mas o ar na antiga capital real de Mianmar agora cheira a cadáveres.

Moradores da segunda cidade mais populosa do país (atrás apenas de Rangoon) dizem que passaram noites sem dormir vagando pelas ruas em desespero enquanto os suprimentos de comida e água diminuíam.

"Mas o corpo dela só foi retirado dos escombros dois dias depois, em 30 de março", disse a estudante de 23 anos que quis ser identificada apenas como J.

Infraestrutura precária e vários conflitos civis estão dificultando muito o esforço de socorro em Mianmar, onde os militares têm um histórico de suprimir a escala de desastres nacionais. Espera-se que o número de mortos continue aumentando à medida que os socorristas ganham acesso a mais prédios desabados e distritos isolados.

J, que mora no distrito de Mahaaungmyay, em Mandalay, sentiu-se "tonta por não conseguir dormir", disse ela.

Muitos moradores estão vivendo em barracas — ou sem nada — pelas ruas, temendo que o que sobrou de suas casas não resista aos tremores secundários

"Vi muitas pessoas, inclusive eu, agachadas e chorando alto nas ruas", disse J.

Mas sobreviventes ainda estão sendo encontrados na cidade. O corpo de bombeiros disse que resgatou 403 pessoas em Mandalay nos últimos quatro dias e recuperou 259 corpos. Acredita-se que o número real de vítimas seja muito maior do que a versão oficial.

Em um discurso na televisão na terça-feira (31/3), o chefe militar Min Aung Hlaing disse que o número de mortos pode ultrapassar 3 mil, mas o Serviço Geológico dos EUA disse que "um número de mortos acima de 10 mil é uma forte possibilidade" com base na localização e no tamanho do terremoto.

Crianças pequenas estão entre as que ficaram muito traumatizadas no desastre.

Um pastor local disse à BBC que seu filho de oito anos começou a chorar repentinamente várias vezes nos últimos dias, depois de testemunhar partes de seu bairro serem soterradas por escombros em um instante.

"Ele estava no quarto de cima quando o terremoto aconteceu, e minha esposa estava cuidando da irmã mais nova dele, então alguns destroços caíram sobre ele", diz Ruate, que deu apenas seu primeiro nome.

"Ontem vimos corpos sendo retirados de prédios desabados em nosso bairro", disse Ruate, que mora na área de Pyigyitagon.

"É muito preocupante. Mianmar foi atingido por tantos desastres, alguns naturais, alguns causados pelo homem. Todo mundo ficou muito cansado. Estamos nos sentindo sem esperança e desamparados."

Chegada de socorristas deve aumentar o número de corpos descobertos Crédito: EPA

Um monge que mora perto do condomínio Sky Villa, um dos edifícios mais atingidos, — reduzido de 12 para seis andares pelo terremoto — disse à BBC que, embora algumas pessoas tenham sido retiradas com vida, "apenas corpos foram recuperados" nas últimas 24 horas.

"Espero que isso acabe logo. Ainda há muitos [corpos] lá dentro, acho que mais de cem", disse ele.

Os crematórios perto de Mandalay ficaram lotados, enquanto as autoridades ficaram sem sacos para cadáveres, além de outros suprimentos, incluindo comida e água potável.

Ao redor da cidade, as ruas estão cheias de restos de pagodes esmagados e torres douradas.

Mandalay costumava ser um grande centro de produção de folhas de ouro e um destino turístico popular, mas a pobreza na cidade aumentou nos últimos anos, assim como em outros lugares de Mianmar.

Sobreviventes estão com pouco acesso a comida e água Crédito: BBC Burmese

O terremoto da semana passada também afetou a Tailândia e a China, mas seu impacto foi especialmente arrasador em Mianmar, país que já vinha sendo devastado por uma sangrenta guerra civil, uma economia paralisada e desilusão generalizada desde que os militares tomaram o poder em um golpe em 2021.

Na terça-feira, Mianmar fez um minuto de silêncio para lembrar as vítimas, parte de uma semana de luto nacional. A junta militar pediu que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro, que as transmissões da mídia fossem interrompidas e pediu que as pessoas prestassem suas homenagens.

Mesmo antes do terremoto, mais de 3,5 milhões de pessoas foram deslocadas dentro do país.

Outros milhares, muitos deles jovens, fugiram para o exterior para evitar o recrutamento forçado. Isso significa que há menos pessoas para ajudar no trabalho de assistência e na subsequente reconstrução do país.

Rússia e China, que ajudaram a sustentar o regime militar de Mianmar, estão entre os países que enviaram ajuda e apoio especializado.

Mas o alívio tem sido lento, disse J.

"[As equipes de resgate] estão trabalhando sem parar há quatro dias e acho que estão um pouco cansadas. Elas também precisam de descanso", diz.

"Mas como os danos foram tão extensos e temos recursos limitados aqui, é simplesmente difícil para os socorristas administrar uma destruição tão grande com eficiência."

Mandalay era conhecida como cidade de ouro Crédito: Getty Images

Embora a junta militar tenha dito que toda assistência é bem-vinda, alguns agentes humanitários relataram dificuldades para acessar as áreas afetadas pelo terremoto.

A imprensa local em Sagaing, epicentro do terremoto, relatou restrições impostas pelas autoridades militares que exigem que as organizações enviem listas de voluntários e itens que desejam levar para a área.

Vários grupos de direitos humanos, incluindo a Human Rights Watch e a Anistia Internacional, pediram à junta que permitisse aos trabalhadores humanitários acesso imediato a essas áreas.

"A junta militar de Mianmar ainda inspira medo, mesmo após um terrível desastre natural que matou e feriu milhares de pessoas", disse Bryony Lau, vice-diretora da Human Rights Watch para a Ásia.