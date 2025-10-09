Mundo

Como o governo foi derrotado na Câmara em votação sobre MP para elevar impostos

Por 251 a 193 votos, parlamentares tiraram da pauta de votações o texto, que havia sido negociada como alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) proposto inicialmente pelo governo.

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:32

Por 251 a 193 votos, parlamentares tiraram da pauta de votações o texto, que era uma alternativa ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)

A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo Lula à noite desta quarta-feira (08/10) ao deixar perder a validade uma Medida Provisória (MP) que previa o aumento de tributos.

A MP tinha como objetivo elevar a arrecadação para equilibrar as contas públicas no Orçamento de 2026.



As Medidas Provisórias têm prazo de até 120 dias para serem votadas pelo Congresso ou perdem a validade, como foi o caso da MP que caducou ontem.

O ministro Fernando Haddad havia cobrado, na quarta-feira, 8/10, que o Congresso cumprisse acordo em torno da medida, que previa novas fontes de arrecadação, como tributação de investimentos.

Haddad disse que o texto era "fruto de um acordo, com concessões mútuas, e é um texto sóbrio, que leva o país a um fechamento de ciclo com sustentabilidade social e econômica."

Aliados do governo acusam o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), de ter feito campanha contra a MP. "O Tarcísio, em vez de governar São Paulo, fica telefonando para deputado para pressionar, para não aprovar", disse o relator da MP, deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP).

Em entrevista à CNN, Tarcísio disse que a população não aguenta mais aumento de impostos e que o governo Lula precisa ter responsabilidade fiscal. "Não torço pelo pior", disse ele ao canal de TV.

Para compensar a votação, o governo poderá ter que fazer contingenciamentos de gastos e até bloqueio de emendas. Havia previsão de que a medida levaria a uma arrecadação de R$ 20,9 bilhões e corte de gastos de R$ 10,7 bilhões em 2026.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que uma derrota da MP poderia levar ao bloqueio de R$ 7 a R$ 10 bilhões em emendas parlamentares. Depois da votação, disse que o governo dispõe de um arsenal de alternativas para compensar a medida.

O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, afirmou que o que aconteceu foi "um ato de sabotagem contra o Brasil."

"Aqui há uma vontade de tentar impor uma derrota política ao presidente Lula, mas na verdade estão impondo uma derrota ao Brasil. Estão cortando R$ 35 bilhões, que não é dinheiro novo, como eles falam. Já estava na peça orçamentária para 2026. E isso vai ter um impacto agora de R$ 10 bilhões", disse.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse à imprensa que "se alguém quer misturar isso com eleição, eu sinceramente só posso dizer que é uma pobreza de espírito extraordinária." O presidente afirmou que "qualquer um pode dizer que a proposta é dele, se vangloriar de que ele foi quem votou favorável."

O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), comemorou a derrota do governo em sua conta na rede X. "Vitória do povo brasileiro, que está cansado do aumento de impostos. O PT quer sustentar seu projeto de poder com o suor de quem trabalha. Hoje, dissemos basta ao populismo e à irresponsabilidade. Parabéns à Câmara dos Deputados!"

O que previa a Medida Provisória

A Medida Provisória 1303, de 2025, estabelecia novas regras para a tributação de aplicações financeiras e ativos virtuais no Brasil. Define como seriam tributados rendimentos de investimentos, incluindo ações, fundos de investimento, derivativos e criptoativos. Também especifica alíquotas de imposto de renda para diferentes tipos de investidores, como pessoas físicas, jurídicas e investidores estrangeiros.

A versão original propunha taxação de bilionários, bancos e apostas como forma de aumentar a arrecadação e tinha uma previsão inicial de arrecadar cerca de R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 21 bilhões em 2026. Com as negociações, a projeção caiu para R$ 17 bilhões.

Depois, o relator da MP, o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), recuou em diversos pontos, como tributação de títulos do agronegócio e imobiliários e também o aumento relacionado às apostas, que iria de 12% a 18%. Ele disse que foi feito o trabalho de ouvir "todos os setores produtivos."

Zarattini disse em suas redes sociais que "o centrão se juntou à direita bolsonarista para barrar a MP."

