Como monges do Laos estão combatendo o turismo excessivo

Com 50 mil habitantes, Luang Prabang é o centro espiritual do Laos, no sudeste asiático. Mas a chegada do trem de alta velocidade trouxe forte aumento do número de turistas. A população local colhe os benefícios para a economia, mas enfrenta dificuldades para preservar suas tradições e combater o mau comportamento de parte dos visitantes.

Publicado em 3 de julho de 2025 às 18:39

Centro espiritual do Laos, Luang Prabang enfrenta os prós e os contras do aumento do turismo Crédito: Simon Urwin

A cidade de Luang Prabang é o coração espiritual do Laos. Ela é conhecida pela sua rica herança budista, templos ornamentados e uma população significativa de monges com suas túnicas alaranjadas.>

Muitos acreditam que o centro espiritual, que abriga 50 mil habitantes, possui a maior população de monges per capita do mundo.>

Luang Prabang já foi um dos destinos mais isolados do sudeste asiático. Mas a abertura da ferrovia de alta velocidade Laos-China, em 2021, trouxe um forte aumento do número de visitantes para a cidade, que é Patrimônio Mundial da Unesco.>

Seus moradores afirmam que, nos últimos anos, o desenvolvimento do turismo prejudicou muito as antigas tradições locais. Com os visitantes, os rituais sagrados do budismo passaram a ser objeto de comercialização, como a oferta de esmolas pela manhã.>

>

"O turismo tem seus prós, mas também muitos contras", afirma o ex-monge Anat Khamphew, do monastério Wat Xieng Mouane.>

"Observamos pessoas se comportando de forma muito desrespeitosa em relação aos monges. Estátuas históricas de Buda foram roubadas dos monastérios e importantes símbolos de devoção servem de panos de fundo para selfies no Instagram.">

Em resposta, Khamphew criou um canal no YouTube para mostrar aos turistas que visitam Luang Prabang como sua permanência na cidade pode ser mais positiva. Ele orienta os viajantes a se afastarem dos pontos mais visitados e destaca a importância das raízes budistas da cidade.>

"Eu quis ajudar, fazendo minha parte para recuperar a alma e o coração espiritual de Luang Prabang", destaca Khamphew. E ele não está sozinho.>

Diversos outros ex-monges da cidade também criaram agências de turismo para promover melhor compreensão dos costumes e da cultura budista tradicional de Luang Prabang, como a Orange Robe Tours e a Spirit of Laos.>

Um dos antigos colegas de monastério de Khamphew também criou a loja de artesanato LaLaLaos, para ajudar as meninas das zonas rurais pobres a cursar o ensino médio. E outro ex-monge criou o renomado restaurante vocacional Kaiphaen, que treina jovens marginalizados das aldeias locais.>

"Essas empresas oferecem não só uma experiência mais ética e autêntica, mas também a chance de retribuir", explica Khamphew. >

"É como o turismo deveria ser: consciente e benéfico para todos. E isso traz carma positivo.">

Luang Prabang fica na confluência entre os rios Khan e Mekong Crédito: Simon Urwin

Capital mundial dos monges

Localizada na confluência dos rios Khan e Mekong, aos pés do monte Phou Si ("Montanha Sagrada"), coberto pela floresta, Luang Prabang é a antiga capital real do Laos.>

Fundada no século 14, a cidade logo se tornou um centro de aprendizado budista e da vida monástica – um papel que ela exerce até hoje.>

Cerca de 33 wats (templos ou monastérios budistas) opulentamente decorados estão espalhados pela cidade. Muitos deles datam dos séculos 16 e 19. A cidade abriga uma população estimada de mil monges.>

Cerca de 33 templos ou monastérios budistas estão espalhados pela cidade, que abriga 50 mil habitantes Crédito: Simon Urwin

Centro espiritual

O nome de Luang Prabang vem do Phra Bang dourado, o mais sagrado símbolo de Buda do país. Ele fica no complexo do Museu Nacional da cidade, em um templo exclusivo para ele.>

"O Phra Bang representa a chegada do Budismo ao Laos", explica Khamphew. "Acredita-se que ele proteja a nação; é por isso que a cidade é tão venerada.">

Visitar os wats, realizar os pujas (atos devocionais), oferecer esmolas e cultivar méritos com boas ações fazem parte fundamental do dia a dia da população budista, que é maioria em Luang Prabang.>

A construção da ferrovia de alta velocidade Laos-China trouxe forte crescimento do turismo para Luang Prabang Crédito: Simon Urwin

O paradoxo do turismo

A profunda e onipresente espiritualidade de Luang Prabang, aliada à sua arquitetura eclética (uma mistura dos estilos laociano, budista e colonial francês), faz com que a cidade seja cada vez mais popular entre os visitantes, incluindo influenciadores e instagramers.>

"O problema é que um local antes espiritual, agora, foi transformado pelo mundo digital", lamenta Khamphew.>

"Muitas pessoas são levadas pelas listas de [locais] 'Top 10' ou 'mais instagramáveis'; elas vão aos mesmos lugares e vivenciam exatamente as mesmas coisas – tudo pelo celular.">

"Acabam perdendo a essência de Luang Prabang e, em última análise, estragam aquilo que vieram apreciar", explica ele.>

Placas espalhadas pela cidade orientam visitantes sobre normas de bom comportamento, mas elas são frequentemente ignoradas Crédito: Simon Urwin

Erosão cultural

Um dos rituais afetados pelo crescimento do turismo na cidade é o Tak Bat, uma cerimônia solene diária criada há mais de 600 anos. >

Nela, centenas de monges descalços formam filas pelas ruas para recolher as esmolas de madrugada.>

Placas pedem que os observadores se comportem adequadamente, mas elas são frequentemente ignoradas.>

"Observar este desrespeito parte meu coração", afirma a ex-monja Parn Thongparn. Hoje, ela é guia turística e evita a cerimônia, levando seus convidados para uma experiência com menos burburinho em outro lugar.>

"Adoramos os visitantes, mas, se eles dedicassem algum tempo para entender melhor nossa cultura, poderiam nos ajudar a proteger nossas belas tradições.">

Luang Prabang é chamada de 'capital mundial dos monges' Crédito: Simon Urwin

Motivos de reflexão

Outra questão específica são as esmolas inadequadas ofertadas pelos turistas, como restos de comida ou alimentos de má qualidade, embalados em plástico.>

"Os alimentos consumidos pelos monges devem ser frescos, limpos e puros; todos os pratos devem ser vegetarianos, evitar especiarias e, idealmente, devem ser preparados em casa na mesma manhã", explica a cozinheira Linda Heu, do monastério Wat Munna, em Luang Prabang.>

"O mais importante é que [a oferta] deve ser um gesto significativo, não apenas uma oportunidade para tirar fotos.">

Maioria da população de Luang Prabang é budista Crédito: Simon Urwin

Viaje como os monges

O ex-monge noviço Bounthan Sengsavang criou sua própria agência de turismo em 2024, a Spirit of Laos, para garantir uma abordagem mais respeitosa em relação aos monges de Luang Prabang. Ele também oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar o budismo de forma mais profunda.>

"As pessoas mais ligadas ao assunto devem ser as que irão guiar você", explica ele.>

"Se você não tiver sido um monge, nem vivido em um monastério, você não sabe como é. O próprio Buda ensinava pela experiência. Gosto de fazer o mesmo.">

Monges budistas vivem vida muito simples Crédito: Simon Urwin

Vida simples

Em vez de visitar uma longa lista de templos em um tour corrido pela cidade, Sengsavang prefere passar tempo de qualidade em algumas poucas edificações e mostrar em detalhes o dia a dia dos monges para os turistas.>

"Os monges vivem de forma muito simples", ele conta.>

"A riqueza e as posses são consideradas raízes do sofrimento. Sem elas, os monges podem se dedicar à meditação, ao estudo e à vida ética.">

"E, como os monges dependem apenas das esmolas da comunidade para comer, eles praticam a humildade e a gratidão.">

É possível praticar a meditação 'andando, sentado, em pé ou dormindo' Crédito: Simon Urwin

Juntos em harmonia

Sengsavang também oferece sessões de oração, cânticos e meditação na companhia de monges, mediante solicitação.>

Ele conta que é possível aprender a meditação em um ou dois dias; que ela pode ser feita andando, sentado, em pé ou dormindo; e que seus benefícios incluem acalmar mentes estressadas e superar a depressão.>

"Os monges sempre ficam felizes quando nos unimos a eles", conta Sengsavang. >

Ele destaca que, muitas vezes, os monges gostam de interagir com os visitantes após a atividade.>

"É uma grande forma de conexão com os monges para descobrir quem eles são, por que entraram no monastério e para ajudá-los a praticar o seu inglês.">

A maioria dos meninos do Laos passa algum tempo no monastério, para receber educação gratuita e ajudar a elevar o carma dos pais Crédito: Simon Urwin

Amor de mãe

A maioria dos meninos do Laos passa algum tempo em um monastério, que pode variar de algumas semanas até a vida inteira.>

Além de receberem educação gratuita, sua ordenação é considerada fundamental para o bem-estar e a reencarnação dos pais, especialmente da mãe.>

"Na tradição budista do Laos, quando um menino se torna um monge, aquele mérito ajuda a elevar o carma da mãe", explica Sengsavang. "Isso aumenta as chances de um renascimento bom e feliz após a morte.">

Visitantes podem assistir a uma cremação budista, desde que mantenham distância respeitosa Crédito: Simon Urwin

Círculo da vida

Os tours de Sengsavang não ignoram a realidade da vida. Eles podem incluir uma visita a uma cremação budista.>

Os visitantes são bem-vindos nessas ocasiões, desde que mantenham uma distância respeitosa.>

"Tudo termina; só não sabemos quando", explica ele.>

"Assistir a uma cremação é importante; ela relembra às pessoas o valor da curta vida que temos.">

"Talvez também os ajude a encontrar seu propósito ou os inspire a viver melhor suas vidas. Se isso acontecer, é uma forma de iluminação", conclui Bounthan Sengsavang.>

