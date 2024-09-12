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BBC Brasil

Como gorilas que se automedicam podem nos ensinar sobre novos medicamentos

Cientistas afirmam que plantas consumidas por gorilas selvagens apresentam propriedades medicinais que podem ser usadas em futuras descobertas de medicamentos
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

12 set 2024 às 08:01

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 08:01

Imagem BBC Brasil
Menos de 150 mil gorilas-ocidentais-das-terras-baixas sobrevivem em meio à natureza na África Central e Ocidental Crédito: Getty Images
Gorilas que se automedicam podem fornecer pistas para futuras descobertas de medicamentos, de acordo com cientistas.
Pesquisadores no Gabão estudaram plantas tropicais consumidas por gorilas selvagens — e usadas também por curandeiros locais em seres humanos —, identificando quatro com efeitos medicinais.
Estudos laboratoriais revelaram que as plantas eram ricas em antioxidantes e antimicrobianos.
Uma delas se mostrou promissora no combate a superbactérias.
Imagem BBC Brasil
Os gorilas-ocidentais-das-terras-baixas vivem em florestas densas, alimentando-se de caules, brotos de bambu e frutas Crédito: Getty Images
Os grandes primatas são conhecidos por se automedicarem selecionando plantas com propriedades curativas.
Um orangotango ferido virou notícia recentemente por usar uma pasta vegetal para curar um machucado.
No estudo mais recente, botânicos registraram as plantas consumidas por gorilas-ocidentais-das-terras-baixas no Parque Nacional Moukalaba-Doudou, no Gabão.
Eles selecionaram quatro árvores que provavelmente seriam benéficas, com base em entrevistas com curandeiros locais: a sumaúma (Ceiba pentandra), a nyankama (Myrianthus arboreus), a teca africana (Milicia excelsa) e as figueiras (Ficus).
A casca das árvores — usada na medicina tradicional para tratar de tudo, desde problemas estomacais até infertilidade — continha substâncias químicas com efeitos medicinais, de fenóis a flavonoides.
Imagem BBC Brasil
O Gabão é um dos lugares com maior biodiversidade do mundo, com um enorme reservatório de plantas inexploradas e potencialmente medicinais Crédito: Getty Images
Todas as quatro plantas apresentaram atividade antibacteriana contra pelo menos uma cepa multirresistente a antibióticos da bactéria E. coli.
Segundo eles, a Ceiba pentandra, em particular, apresentou "atividade notável" contra todas as cepas testadas.
"Isso sugere que os gorilas evoluíram para consumir plantas que os beneficiam, e destaca as enormes lacunas em nosso conhecimento sobre as florestas tropicais da África Central", afirma Joanna Setchell, antropóloga da Universidade de Durham, no Reino Unido, que participou do estudo com cientistas do Gabão.
Imagem BBC Brasil
A Crédito: Getty Images
O Gabão possui vastas florestas inexploradas, que abrigam elefantes-da-floresta, chimpanzés e gorilas, assim como muitas plantas desconhecidas pela ciência.
A caça ilegal e as doenças levaram ao desaparecimento de um grande número de gorilas-ocidentais-das-terras-baixas na natureza.
Eles estão na "lista vermelha" de animais criticamente ameaçados de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês), uma das principais ONGs ambientais do mundo.
A pesquisa foi publicada na revista científica PLOS ONE.

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