Como foi a captura no Peru de 'Pequeno J', suspeito pelo assassinato de 3 jovens que chocou a Argentina

Após um acompanhamento pelas autoridades peruanas e argentinas, o suposto traficante de drogas foi interceptado quando tentava chegar à cidade de Lima.

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 06:32

'Pequeño J' foi capturado perto de Lima, capital do Peru Crédito: Getty Images

Tony Valverde Victoriano, conhecido como Pequeño J, foi capturado na terça-feira na cidade de Pucusana, a cerca de 70 km de Lima (Peru), após uma intensa operação policial internacional que durou seis dias.

Valverde é acusado de ser o mentor intelectual do violento assassinato de três jovens argentinas no dia 19 de setembro passado, na província de Buenos Aires; um caso conhecido na mídia argentina como o triplo crime de Florencio Varela.

Naquela localidade de Buenos Aires foram encontrados os corpos de Brenda del Castillo e Morena Verdi, ambas com 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15 anos.

O detido, de nacionalidade peruana, que alguns meios de comunicação afirmam ter 20 anos e outros 23, foi capturado dentro de um caminhão que transportava peixe.

Após sua prisão, Pequeno J negou qualquer ligação com o crime: "Estão me culpando injustamente, nós não matamos ninguém". Ele também negou fazer parte de uma rede de tráfico de drogas.

De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Segurança da província de Buenos Aires, o triplo homicídio, que chocou o país, ocorreu depois que as mulheres foram levadas para uma casa, em uma armadilha preparada por uma organização internacional de tráfico de drogas.

As mulheres foram assassinadas naquela noite e seus corpos foram enterrados em um jardim, segundo declarações das autoridades de segurança à imprensa.

Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez foram brutalmente assassinadas no dia 19 de setembro. Crédito: Reprodução/BBC

A tortura que sofreram antes de morrer foi transmitida ao vivo pelas redes sociais em um grupo fechado.

Na gravação, ouve-se o chefe da organização criminosa dizer: "Isso acontece com qualquer um que rouba minhas drogas".

Após a descoberta dos corpos, foi iniciada uma ampla operação policial na região, que resultou na captura de Pequeño J e de outras pessoas supostamente relacionadas ao crime, incluindo o argentino Matías Agustín Ozorio, braço direito de Valverde, de acordo com a polícia peruana.

"O Pequeno J estava indo para o ponto de encontro com Ozorio, mas em vez de encontrar seu comparsa, ele se deparou com o pessoal da PNP (Polícia Nacional do Peru) e foi detido", explicaram fontes da investigação citadas pelo jornal argentino La Nación.

Como foi a prisão

De acordo com as declarações de Zenón Loayza, chefe da Agência Antidrogas do Peru, a partir do momento em que o nome de Valverde foi divulgado como suposto autor intelectual do crime, teve início uma operação conjunta das autoridades argentinas, liderada pela polícia de Buenos Aires, com a polícia do Peru.

As autoridades peruanas disseram que a captura de Valverde foi possível graças ao trabalho de inteligência da polícia de Buenos Aires, que rastreou o telefone do suposto narcotraficante em sua viagem da Argentina ao Peru.

"Tínhamos as linhas telefônicas utilizadas por Pequeño J e Ozorio sob vigilância. Seguíamos os passos dos dois suspeitos e seus planos futuros", disse uma fonte policial ao jornal La Nación.

Segundo Loayza, Pequeño J tinha planejado chegar a uma reunião em Lima com outros supostos narcotraficantes, com a intenção de depois se deslocar para a cidade de Trujillo, no norte do país, de onde é natural.

Tony Valverde, conhecido como Pequeño J, foi capturado enquanto se escondia em um caminhão no Peru. Crédito: Ministério da Segurança da Argentina

Na interceptação feita pela polícia das comunicações dos suspeitos, também foram revelados detalhes sobre os motivos do triplo homicídio, que estaria relacionado com o roubo de três quilos de cocaína de que acusavam as três vítimas.

As autoridades argentinas indicaram que Valverde fazia parte de uma gangue criminosa que se dedicava ao microtráfico e ao assassinato por encomenda na província de Buenos Aires.

Valverde é o que as autoridades descrevem como um criminoso de "terceira geração": seu avô e seu pai também foram acusados de crimes semelhantes no Peru. Na verdade, seu pai foi assassinado em Trujillo.

Espera-se que o governo argentino solicite a extradição de Valverde para que ele seja julgado pelo triplo homicídio em Buenos Aires.

"Quero parabenizar a Polícia Nacional do Peru pelo enorme trabalho e colaboração na captura dos dois fugitivos do triplo homicídio. A Direção Antidrogas prendeu Pequeño J em Pucusana, mostrando que, quando se trabalha com determinação e coordenação, os criminosos não têm onde se esconder. Quem faz, paga", escreveu a ministra da Segurança da Argentina, Patricia Bullrich, em sua conta na rede social X.

