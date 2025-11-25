Home
>
Mundo
>
Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro começará a cumprir pena de 27 anos de prisão

Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro começará a cumprir pena de 27 anos de prisão

Ex-presidente ficará em 'Sala de Estado' na Superintendência da Polícia Federal em Brasília; local é destinado a autoridades.

Imagem de perfil de BBC News Brasil

BBC News Brasil

[email protected]

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:24

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá a pena de prisão por golpe de Estado em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília onde já estava preso preventivamente desde sábado (22/11).

Recomendado para você

Supremo Tribunal Federal declarou o trânsito em julgado do processo que condenou o ex-presidente por trama golpista, concluindo a ação penal; Alexandre de Moraes define que pena será cumprida em sala especial da Polícia Federal onde Bolsonaro já está, em Brasília

Moraes decide que Bolsonaro vai cumprir 27 anos de prisão em sala da Polícia Federal

Quando surgiu a Black Friday? Por que o evento ganhou esse nome? Confira dez curiosidades envolvendo um dos dias mais famosos do varejo.

Black Friday: de onde vem esse nome e outras 9 curiosidades sobre a data

Pesquisadores do Ipea avaliam, porém, que continuidade da melhora dos indicadores sociais nos próximos anos vai depender cada vez mais do mercado de trabalho.

Pobreza e desigualdade atingem menor patamar em 30 anos: 'Bolsa Família expandido é caro, mas dá resultado'

A Sala de Estado foi adaptada e é privativa. Ela é composta por banheiro reservado, cama, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma mesa de trabalho.

Uma Sala de Estado é um local de detenção especial reservado para autoridades.

O local é semelhante ao espaço que abrigou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2018 e 2019, em Curitiba (PR).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25/11) o encerramento do processo que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Com isso, inicia-se o cumprimento da pena.

Moraes é o relator no STF da ação penal que condenou Bolsonaro.

O ex-presidente já havia sido levado à Superintendência da PF em Brasília no sábado depois que Moraes determinou sua prisão preventiva.

Moraes revogou a prisão domiciliar depois que o ex-presidente admitiu ter violado a tornozeleira eletrônica que usava em casa e após um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocar uma vigília diante da residência do ex-presidente.

Antes do processo de Bolsonaro ser considerado encerrado e da prisão preventiva ser decretada, a defesa do ex-presidente havia solicitado que ele pudesse cumprir sua pena em regime domiciliar, por motivos de saúde.

Seus advogados apresentaram exames e relatórios médicos indicando que ele sofre de "doença grave de natureza múltipla (cardiológica, pulmonar, gastrointestinal, neurológica e oncológica)".

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais