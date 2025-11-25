Mundo

Como é a sala de Estado na PF em que Bolsonaro começará a cumprir pena de 27 anos de prisão

Ex-presidente ficará em 'Sala de Estado' na Superintendência da Polícia Federal em Brasília; local é destinado a autoridades.

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 17:24

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá a pena de prisão por golpe de Estado em uma sala especial da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília onde já estava preso preventivamente desde sábado (22/11).

A Sala de Estado foi adaptada e é privativa. Ela é composta por banheiro reservado, cama, televisão, frigobar, ar-condicionado e uma mesa de trabalho.

Uma Sala de Estado é um local de detenção especial reservado para autoridades.

O local é semelhante ao espaço que abrigou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2018 e 2019, em Curitiba (PR).

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (25/11) o encerramento do processo que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão, em regime inicial fechado, por tentativa de golpe de Estado e outros crimes. Com isso, inicia-se o cumprimento da pena.

Moraes é o relator no STF da ação penal que condenou Bolsonaro.

O ex-presidente já havia sido levado à Superintendência da PF em Brasília no sábado depois que Moraes determinou sua prisão preventiva.

Moraes revogou a prisão domiciliar depois que o ex-presidente admitiu ter violado a tornozeleira eletrônica que usava em casa e após um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocar uma vigília diante da residência do ex-presidente.

Antes do processo de Bolsonaro ser considerado encerrado e da prisão preventiva ser decretada, a defesa do ex-presidente havia solicitado que ele pudesse cumprir sua pena em regime domiciliar, por motivos de saúde.

Seus advogados apresentaram exames e relatórios médicos indicando que ele sofre de "doença grave de natureza múltipla (cardiológica, pulmonar, gastrointestinal, neurológica e oncológica)".

