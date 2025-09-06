Mundo

Como Coreia do Sul se prepara para responder à prisão de centenas de trabalhadores sul-coreanos nos EUA

Autoridades de imigração dos EUA detiveram 475 trabalhadores na quinta-feira (4/9) — a maioria cidadãos sul-coreanos — alegando que eles estavam trabalhando ilegalmente.

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 17:32

Agentes de imigração na fábrica de baterias da Hyundai Crédito: Reuters

O governo da Coreia do Sul realizou uma reunião de emergência e prometeu responder rapidamente às prisões de centenas de seus cidadãos em uma grande operação do serviço de imigração americano em uma fábrica da montadora Hyundai nos EUA.

Seul enviou diplomatas ao local na Geórgia, no sudeste americano, enquanto a LG Energy Solution, que opera a fábrica em parceria com a Hyundai, informou que suspendeu a maioria das viagens de negócios aos Estados Unidos.

Na quinta-feira (4/9), autoridades americanas detiveram 475 pessoas – a maioria cidadãos sul-coreanos – que, segundo elas, estavam trabalhando ilegalmente na fábrica de baterias, um dos maiores projetos de investimento estrangeiro no Estado.

A Casa Branca defendeu a operação, descartando preocupações de que a operação pudesse dissuadir o investimento estrangeiro.

"Eles eram imigrantes ilegais e o ICE [Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos] estava apenas fazendo seu trabalho", disse na sexta-feira (5/7) o presidente Donald Trump, após as operações.

Um vídeo divulgado por autoridades do ICE mostrou trabalhadores asiáticos algemados em frente a um prédio, alguns usando coletes amarelos com inscrições como "Hyundai" e "LG CNS".

"Pessoas com vistos de curta duração ou recreativos não estão autorizadas a trabalhar nos EUA", afirmou o ICE, acrescentando que a operação seria necessária para proteger empregos americanos.

"Esta operação envia uma mensagem clara de que aqueles que exploram o sistema e minam nossa força de trabalho serão responsabilizados", disse o agente especial Steven Schrank, do Departamento de Investigações de Segurança Interna (HSI), em um comunicado no sábado.

A Coreia do Sul, aliada próxima dos EUA, prometeu dezenas de bilhões de dólares em investimentos na indústria manufatureira americana, em parte para compensar ameaças tarifárias por parte do governo de Donald Trump.

O momento da operação, enquanto os dois governos se envolvem em negociações comerciais delicadas, gerou preocupação em Seul.

Trump incentivou ativamente grandes investimentos de outros países, ao mesmo tempo em que restringiu a concessão de vistos para empresas estrangeiras.

Muitos dos funcionários da LG presos estavam em viagens de negócios com vistos diversos ou sob um programa de isenção de visto, segundo autoridades.

O Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, disse sentir um "grande senso de responsabilidade pela prisão de nossos cidadãos" ao presidir uma reunião de emergência sobre o assunto no sábado.

Ele afirmou que o governo criou uma Força-Tarefa de Proteção à Coreia no Exterior para responder às prisões e que poderá viajar a Washington, se necessário.

"Imediatamente após o incidente se tornar público, o presidente enfatizou que as ações policiais dos EUA não devem infringir injustamente os direitos de nossos cidadãos ou as atividades econômicas de nossas empresas com investimento coreano", disse ele.

Automóveis em produção na fábrica de veículos elétricos Hyundai Metaplant em Ellabell, Geórgia Crédito: Getty Images

No sábado, a LG Energy Solution anunciou que enviaria seu Diretor de Recursos Humanos, Kim Ki-soo, à fábrica da Geórgia neste domingo (7/9).

"Estamos envidando todos os esforços para garantir a rápida libertação dos indivíduos detidos por nossa empresa e empresas parceiras", afirmou a empresa em um comunicado.

"Estamos confirmando o fornecimento regular de medicamentos para as famílias por meio de uma rede de contato de emergência para detidos e planejamos solicitar a entrega dos medicamentos necessários aos detidos."

A empresa informou que estava suspendendo a maioria das viagens de negócios aos EUA e orientando os funcionários em missão nos EUA a retornarem para casa imediatamente.

A imprensa sul-coreana descreveu amplamente a operação como um "choque", com o jornal Dong-A Ilbo alertando que isso poderia ter "um efeito inibidor sobre as atividades de nossos negócios nos Estados Unidos".

A fábrica, que produz veículos elétricos, havia sido elogiada pelo governador republicano da Geórgia como o maior projeto de desenvolvimento econômico da história do Estado, empregando 1.200 pessoas.

Os trabalhadores presos estão detidos em uma instalação do ICE em Folkston, Geórgia, até que a agência decida para onde transferi-los.

A LG Energy Solution disse que 47 de seus funcionários e cerca de 250 trabalhadores contratados na fábrica da joint venture foram detidos.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta