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Comediante engana a Casa Branca e fala com Donald Trump no telefone

John Melendez se passou por um suposto assessor do senador democrata Bob Menendez, de Nova Jersey

Publicado em 30 de Junho de 2018 às 01:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2018 às 01:55
Crédito: @realdonaldtrump | Twitter
Um comediante norte-americano alega ter conseguido falar com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump fingindo se passar pelo assessor do senador democrata de Nova Jersey Bob Menendez. A Casa Branca não comentou a veracidade da ligação.
Segundo ele, a ligação teria ocorrido durante um programa de rádio de John Melendez, mais conhecido como Stuttering John. Durante o programa que foi ao ar na última quinta-feira, 28, John ligou para a Casa Branca e o presidente não estava. Contudo, menos de uma hora depois, recebeu uma ligação de volta e conversou com o presidente.
Estou em choque. A gente fez como se fosse uma piada, eu sou um comediante. Não posso acreditar que, em menos de uma hora e meia, consegui falar com Jared Kushner [assessor do presidente] e Donald Trump no telefone direto do avião do presidente, falou o comediante.
Os dois teriam conversado sobre um caso de corrupção envolvendo o senador, sobre a vacância para a Suprema Corte norte-americana (Trump disse que deve indicar um nome para a vaga do nos próximos 14 dias) e também sobre a política de imigração nos Estados Unidos.
Tudo o que eles tinham que fazer era me perguntar de qual afiliação o senador Menendez é ou de qual Estado, e eu não saberia responder, disse John à CNN.
Inicialmente, o comediante e sua equipe ligaram para a Casa Branca e se apresentaram com sua identidade verdadeira. Porém, como o presidente não estava, não obtiveram sucesso em falar com ele. Foi então que tiveram a ideia de se passar por um assessor inglês do senador de Nova Jersey.
Dizendo que precisava tratar de temas importantes com o chefe do executivo, o comediante foi passado de funcionário a funcionário, até que recebeu a ligação de volta de Donald Trump. Ele teria feito a ligação do avião oficial do governo.
Uma fonte disse à CNN que a Casa Branca ligou para o gabinete do senador para perguntar sobre a ligação, o que os deixou confusos. Bob Menendez disse ao canal de televisão que adoraria conversar com o presidente sobre a política de imigração do país.

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