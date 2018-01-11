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Hotel luxuoso

Com machados, ladrões roubam ¤ 4,5 milhões em joias de hotel em Paris

Policiais conseguem prender três bandidos no luxuoso Ritz-Carlton; não há feridos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2018 às 10:05

Publicado em 11 de Janeiro de 2018 às 10:05

Policiais levam bandidos presos após confronto no Ritz Crédito: (Foto: Reprodução)
Bandidos armados com machados invadiram o luxuoso Hotel Ritz-Carlton, em Paris, e roubaram cerca de  4,5 milhões em joias. Três dos criminosos foram presos, e outros dois fugiram em scooters. Ninguém se feriu.
De acordo com autoridades locais, os ladrões quebraram vidraças do local com os machados e levaram as joias no início da noite (hora local). Quando tentavam fugir, a polícia chegou. Houve troca de tiros, e três deles foram presos.
 Os bartenders no bar do hotel gritaram para nos abaixarmos  disse uma testemunha citada pelo diário "Mirror".
O Ritz-Carlton fica perto da turística Praça Vendôme. Em 2014, o entorno do local teve segurança reforçada após várias joalherias do local terem sido roubadas.
Em 1997, a princesa Diana saiu do Ritz com o namorado, Dodi al-Fayed, antes de sofrer o acidente de carro que a matou. O hotel pertence ao pai do magnata, Mohamed al-Fayed.

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