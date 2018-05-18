Com escândalo do Facebook, Cambridge Analytica procura lei de falência

Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay

A empresa britânica de consultoria e análise de dados Cambridge Analytica, protagonista do escândalo pelo uso ilegal de dados do Facebook, recorreu à lei de falências nos Estados Unidos, de acordo com documentos apresentados a um tribunal de Nova York. O grupo, cujo advogado apresentou a declaração na quarta-feira, anunciou no início de maio o fim de suas atividades e o início do processo de falência no Reino Unido, ao mesmo tempo que preparava a declaração de falência na jurisdição americana.

A Cambridge Analytica foi acusada de ter utilizado dados pessoais de 90 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento das pessoas afetadas. As informações, coletadas através de um aplicativo na rede social, teriam sido utilizadas para elaborar um programa que permitiu prever e influenciar o voto dos eleitores com propaganda eleitoral na campanha presidencial dos Estados Unidos de 2016, vencida por Donald Trump.

O esquema veio à tona por um ex-funcionário, Christopher Wylie, que deu entrevistas à imprensa estrangeira. A empresa britânica negou as acusações, apesar das gravações, feitas com uma câmera escondida, de seu diretor geral, Alexander Nix, que acabou suspenso.

O Facebook insiste que não sabia que os dados obtidos pela empresa de consultoria por meio de um aplicativo de testes psicológicos, desenvolvido por um professor e pesquisador universitário, foram utilizados com fins políticos. A empresa americana, no entanto, foi arrastada pelo escândalo, acusada de não proteger de modo suficiente seus usuários.