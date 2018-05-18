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EUA

Com escândalo do Facebook, Cambridge Analytica procura lei de falência

Empresa de dados já tinha anunciado fim de atividades e abriu processo por insolvência no Reino Unido

Publicado em 18 de Maio de 2018 às 12:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2018 às 12:42
Logomarca do Facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
A empresa britânica de consultoria e análise de dados Cambridge Analytica, protagonista do escândalo pelo uso ilegal de dados do Facebook, recorreu à lei de falências nos Estados Unidos, de acordo com documentos apresentados a um tribunal de Nova York. O grupo, cujo advogado apresentou a declaração na quarta-feira, anunciou no início de maio o fim de suas atividades e o início do processo de falência no Reino Unido, ao mesmo tempo que preparava a declaração de falência na jurisdição americana.
A Cambridge Analytica foi acusada de ter utilizado dados pessoais de 90 milhões de usuários do Facebook sem o consentimento das pessoas afetadas. As informações, coletadas através de um aplicativo na rede social, teriam sido utilizadas para elaborar um programa que permitiu prever e influenciar o voto dos eleitores com propaganda eleitoral na campanha presidencial dos Estados Unidos de 2016, vencida por Donald Trump.
O esquema veio à tona por um ex-funcionário, Christopher Wylie, que deu entrevistas à imprensa estrangeira. A empresa britânica negou as acusações, apesar das gravações, feitas com uma câmera escondida, de seu diretor geral, Alexander Nix, que acabou suspenso.
O Facebook insiste que não sabia que os dados obtidos pela empresa de consultoria por meio de um aplicativo de testes psicológicos, desenvolvido por um professor e pesquisador universitário, foram utilizados com fins políticos. A empresa americana, no entanto, foi arrastada pelo escândalo, acusada de não proteger de modo suficiente seus usuários.
Seu fundador e CEO, Mark Zuckerberg, teve que pedir desculpas em abril pelos "erros" da empresa durante uma audiência no Congresso americano.

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