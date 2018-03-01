Com brigas internas, Faixa de Gaza vive colapso

O homem que faz doces de chocolate e baunilha na Faixa de Gaza tinha acabado de explicar como seu negócio estava indo na maior crise econômica de sua vida, quando a energia caiu e as luzes se apagaram, parando sua fábrica novamente.
Wael al-Wadiya abriu sua empresa em 1985. Na época, Gaza era muito diferente de hoje em dia. Colonos israelenses ainda dividiam o território, o Hamas não existia e os palestinos estavam a dois anos da primeira intifada, quando se rebelaram contra a ocupação militar israelense.
Sentado em sua fábrica, localizada em uma decadente região industrial próxima à fronteira com Israel, Wadiya, de 51 anos, diz que Gaza foi levada a uma paralisação quase total depois de uma década de bloqueios israelenses e divisões internas.
A situação é horrível. A capacidade das pessoas de comprar é mínima. Com isso, nossos negócios estão sofrendo como nunca. A não ser que algo aconteça, fábricas e empresas irão parar, e aí será o fim da economia explica Wadiya, que diminuiu a atividade da sua fábrica em 70%; os salários caíram 30% e os funcionários deixaram de trabalhar diariamente, vindo apenas um dia a cada três.
Pobreza não é novidade em Gaza. Mas com a taxa de desemprego batendo os 43,6%, segundo o Centro Palestino de Estatísticas, até mesmo comerciantes ricos estão tendo que lidar com dívidas. Assim, o colapso de várias empresas segue em um efeito dominó.
Apesar da culpa costumar ir para os bloqueios israelenses, palestinos também apontam as divisões internas entre o Hamas, grupo fundamentalista que detém o poder na região desde 2007, e o Fatah, o partido secular do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que tem o apoio do Ocidente.
Os dois grupos cobram impostos e tem corpos burocráticos em conflito. Entre eles, até a eletricidade se tornou instrumento de disputa pelo poder. Os apagões que atrapalhavam os negócios de Wadiya eram, em boa parte, causados pelos cortes nos pagamentos que Abbas fazia a Israel. O Fatah acusou o Hamas de usar o dinheiro recolhido dos consumidores de eletricidade para uso próprio.
Já Israel, que retirou colonos e soldados em 2005, afirma ter sido forçado a controlar os acessos ao território para impedir a saída de atiradores e o contrabando de armas e explosivos. Os militares israelenses afirmam fazer constantemente um cálculo de risco entre permitir a entrada de ajuda humanitária na região e se defrontar com o Hamas, que "tenta se aproveitar da ajuda".
FALTA MATERIAL PARA CATADORES
Foi uma combinação de isolamento, guerra e rivalidades internas que deixou Gaza em seu estado atual.
Ano passado, Abbas cortou o salário de 60 mil funcionários do governo em 30%, deixando-os com menos dinheiro para gastarem. Como resultado, as somas de cheques devolvidos duplicaram em um ano, indo de US$ 37 milhões em 2015 para US$ 62 milhões em 2016. Em 2017, segundo a Autoridade Monetária Palestina, os números chegaram a US$ 112 milhões. A perda de poder de compra também se refletiu em uma queda no número de importações. Se antes 800 caminhões atravessavam por dia a divisa com Israel, hoje o número mal chega aos 350.
Alguns comerciantes tomaram uma iniciativa de fundo religioso em dezembro. Ofereceram anular os débitos de clientes com a hashtag Sameh Toajar ("Perdoe e seja recompensado por Deus"). A ação teve apoio do Hamas e de outros grupos, porém não era suficiente para o tamanho das dívidas.
Gaza está clinicamente morta. Precisamos de soluções que sejam pé no chão, reais e sustentáveis, nada de curto prazo e temporário disse Maher al-Tabba, economista local.
Do outro lado da pirâmide econômica, longe dos comerciantes, estão Suhaib, Shadi e Ahmed al-Waloud, moradores do Norte de Gaza e catadores de material reciclável. O pai deles foi um dos que perderam o emprego quando Israel fechou a fronteira após a tomada de poder do Hamas.
Eu faço isso desde criança. Mas hoje em dia não temos tanto trabalho. As pessoas não estão mais jogando tanto plástico fora contou Suhaib, de 19 anos.
De acordo com ele, os irmãos hoje ganham apenas o suficiente para sobreviver, uma vez que o preço pago pelo material que recolhem caiu 80%.
A questão no ar é, se por conta da crise, os palestinos estarão mais inclinados apoiar ataques a Israel ou não, por conta do medo de sofrerem represálias. Ali al-Hayek, presidente da Associação de Empresários da Palestina, diz que o total colapso da economia levaria a uma instabilidade que não serviria aos interesses de ninguém.
Gaza vive uma verdadeira crise humanitária. Um colapso econômico irá levar a um colapso da segurança, causando problemas para Israel e a comunidade internacional.