Com brigas internas, Faixa de Gaza vive colapso

Região vive um colapso econômico Crédito: Reprodução/Pixabay

O homem que faz doces de chocolate e baunilha na Faixa de Gaza tinha acabado de explicar como seu negócio estava indo na maior crise econômica de sua vida, quando a energia caiu e as luzes se apagaram, parando sua fábrica novamente.

Wael al-Wadiya abriu sua empresa em 1985. Na época, Gaza era muito diferente de hoje em dia. Colonos israelenses ainda dividiam o território, o Hamas não existia e os palestinos estavam a dois anos da primeira intifada, quando se rebelaram contra a ocupação militar israelense.

Sentado em sua fábrica, localizada em uma decadente região industrial próxima à fronteira com Israel, Wadiya, de 51 anos, diz que Gaza foi levada a uma paralisação quase total depois de uma década de bloqueios israelenses e divisões internas.

 A situação é horrível. A capacidade das pessoas de comprar é mínima. Com isso, nossos negócios estão sofrendo como nunca. A não ser que algo aconteça, fábricas e empresas irão parar, e aí será o fim da economia  explica Wadiya, que diminuiu a atividade da sua fábrica em 70%; os salários caíram 30% e os funcionários deixaram de trabalhar diariamente, vindo apenas um dia a cada três.

Pobreza não é novidade em Gaza. Mas com a taxa de desemprego batendo os 43,6%, segundo o Centro Palestino de Estatísticas, até mesmo comerciantes ricos estão tendo que lidar com dívidas. Assim, o colapso de várias empresas segue em um efeito dominó.

Apesar da culpa costumar ir para os bloqueios israelenses, palestinos também apontam as divisões internas entre o Hamas, grupo fundamentalista que detém o poder na região desde 2007, e o Fatah, o partido secular do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que tem o apoio do Ocidente.

Os dois grupos cobram impostos e tem corpos burocráticos em conflito. Entre eles, até a eletricidade se tornou instrumento de disputa pelo poder. Os apagões que atrapalhavam os negócios de Wadiya eram, em boa parte, causados pelos cortes nos pagamentos que Abbas fazia a Israel. O Fatah acusou o Hamas de usar o dinheiro recolhido dos consumidores de eletricidade para uso próprio.

Já Israel, que retirou colonos e soldados em 2005, afirma ter sido forçado a controlar os acessos ao território para impedir a saída de atiradores e o contrabando de armas e explosivos. Os militares israelenses afirmam fazer constantemente um cálculo de risco entre permitir a entrada de ajuda humanitária na região e se defrontar com o Hamas, que "tenta se aproveitar da ajuda".

FALTA MATERIAL PARA CATADORES

Foi uma combinação de isolamento, guerra e rivalidades internas que deixou Gaza em seu estado atual.

Ano passado, Abbas cortou o salário de 60 mil funcionários do governo em 30%, deixando-os com menos dinheiro para gastarem. Como resultado, as somas de cheques devolvidos duplicaram em um ano, indo de US$ 37 milhões em 2015 para US$ 62 milhões em 2016. Em 2017, segundo a Autoridade Monetária Palestina, os números chegaram a US$ 112 milhões. A perda de poder de compra também se refletiu em uma queda no número de importações. Se antes 800 caminhões atravessavam por dia a divisa com Israel, hoje o número mal chega aos 350.

Alguns comerciantes tomaram uma iniciativa de fundo religioso em dezembro. Ofereceram anular os débitos de clientes com a hashtag Sameh Toajar ("Perdoe e seja recompensado por Deus"). A ação teve apoio do Hamas e de outros grupos, porém não era suficiente para o tamanho das dívidas.

 Gaza está clinicamente morta. Precisamos de soluções que sejam pé no chão, reais e sustentáveis, nada de curto prazo e temporário  disse Maher al-Tabba, economista local.

Do outro lado da pirâmide econômica, longe dos comerciantes, estão Suhaib, Shadi e Ahmed al-Waloud, moradores do Norte de Gaza e catadores de material reciclável. O pai deles foi um dos que perderam o emprego quando Israel fechou a fronteira após a tomada de poder do Hamas.

 Eu faço isso desde criança. Mas hoje em dia não temos tanto trabalho. As pessoas não estão mais jogando tanto plástico fora  contou Suhaib, de 19 anos.

De acordo com ele, os irmãos hoje ganham apenas o suficiente para sobreviver, uma vez que o preço pago pelo material que recolhem caiu 80%.

A questão no ar é, se por conta da crise, os palestinos estarão mais inclinados apoiar ataques a Israel ou não, por conta do medo de sofrerem represálias. Ali al-Hayek, presidente da Associação de Empresários da Palestina, diz que o total colapso da economia levaria a uma instabilidade que não serviria aos interesses de ninguém.