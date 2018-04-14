Colômbia não pensa em fechar fronteira com a Venezuela, diz presidente

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, assegurou que neste momento seu país não pensa em fechar a fronteira com a Venezuela, por onde passam, segundo estimativas, cerca de 40 mil pessoas por dia.
Perguntado sobre o pedido feito pelo governo de Roraima ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente colombiano assegurou que as fronteiras "se fecham quando as circunstâncias obrigam a tomar uma decisão desse tipo".
"Cada país tem seus problemas particulares em suas fronteiras, neste caso com a Venezuela. Nós optamos por ter um controle mais rigoroso e neste momento estamos implementando um registro de todos os venezuelanos que entram à Colômbia, que é um número expressivo", explicou Santos.
Para o chefe de Estado, que mantém uma relação de extrema tensão com o governo do presidente Nicolás Maduro, fechar a fronteira é uma decisão extrema e que só deve ser adotada em situações extremas.
"Se fecha quando as circunstâncias obrigam a fechar. Mas cada fronteira tem suas características e cada país administrará suas fronteiras como achar melhor", opinou o presidente, sem querer se meter diretamente na discussão entre o governo Michel Temer e as autoridades de Roraima.
A Colômbia é o principal destino escolhido pelos venezuelanos que abandonam seu país e atualmente calcula-se que cerca de meio milhão de venezuelanos vivem em território colombiano. Em cidades como Barranquilla, por exemplo, nascem, em média, mil bebês por mês, filhos de venezuelanas que chegaram ao país nos últimos dois anos.