Colômbia não pensa em fechar fronteira com a Venezuela, diz presidente

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos Crédito: Fernando Vergara

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, assegurou que neste momento seu país não pensa em fechar a fronteira com a Venezuela, por onde passam, segundo estimativas, cerca de 40 mil pessoas por dia.

Perguntado sobre o pedido feito pelo governo de Roraima ao Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente colombiano assegurou que as fronteiras "se fecham quando as circunstâncias obrigam a tomar uma decisão desse tipo".

"Cada país tem seus problemas particulares em suas fronteiras, neste caso com a Venezuela. Nós optamos por ter um controle mais rigoroso e neste momento estamos implementando um registro de todos os venezuelanos que entram à Colômbia, que é um número expressivo", explicou Santos.

Para o chefe de Estado, que mantém uma relação de extrema tensão com o governo do presidente Nicolás Maduro, fechar a fronteira é uma decisão extrema e que só deve ser adotada em situações extremas.

"Se fecha quando as circunstâncias obrigam a fechar. Mas cada fronteira tem suas características e cada país administrará suas fronteiras como achar melhor", opinou o presidente, sem querer se meter diretamente na discussão entre o governo Michel Temer e as autoridades de Roraima.