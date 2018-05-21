Cogumelos envenenam mais de 800 pessoas no Irã

Não há informações sobre o tipo de cogumelo ingerido pelas vítimas Crédito: Pixabay

Mais de 800 pessoas foram envenenadas após comerem cogumelos selvagens tóxicos em dez províncias no oeste do Irã. Ao menos 11 pessoas morreram em decorrência dos efeitos da ingestão do cogumelo e outras centenas foram hospitalizadas.

Ao menos duas pessoas receberam transplante de fígado após ingerirem o cogumelo tóxico, que se parece com os comestíveis.

Após os episódios no oeste do país, as pessoas foram aconselhadas a comprarem cogumelos vendidos embalados em lojas, e não na rua, de forma avulsa.