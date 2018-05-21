Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Cogumelos envenenam mais de 800 pessoas no Irã
Teerã

Cogumelos envenenam mais de 800 pessoas no Irã

Ao menos 11 morreram em decorrência dos efeitos do cogumelo e outras centenas foram hospitalizadas

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 18:08
Não há informações sobre o tipo de cogumelo ingerido pelas vítimas Crédito: Pixabay
Mais de 800 pessoas foram envenenadas após comerem cogumelos selvagens tóxicos em dez províncias no oeste do Irã. Ao menos 11 pessoas morreram em decorrência dos efeitos da ingestão do cogumelo e outras centenas foram hospitalizadas.
Ao menos duas pessoas receberam transplante de fígado após ingerirem o cogumelo tóxico, que se parece com os comestíveis.
Após os episódios no oeste do país, as pessoas foram aconselhadas a comprarem cogumelos vendidos embalados em lojas, e não na rua, de forma avulsa.
Segundo a agência Tasnim News,. não há um tratamento efetivo para esse tipo de envenenamento. Ainda de acordo com a agência, o cogumelo em questão cresce de forma selvagem em regiões montanhosas do oeste do Irã após as chuvas da primavera.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ferrovia
Novo ramal ferroviário de Aracruz precisa deixar de ser só uma ideia
Editais e Avisos - 20/04/2026
Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados