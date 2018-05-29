Coca-Cola lança sua primeira bebida alcoólica

Nesta segunda-feira (28), a Coca Cola lançou sua primeira bebida alcoólica. O Lemon-Do foi lançada com exclusividade no Japão e tem três versões: uma com 3%, outra com 5% e outra com 7% de teor alcoólico.
A bebida tem sabor de limão, é gaseificada, e tem aromas semelhantes ao do 'chuhai', um destilado de alcachofras muito apreciado por jovens no país.
O Lemon-Do começou a ser vendido nesta segunda e vai ser disponibilizado em diversos supermercados da região sul de Kyushu no Japão. Uma lata de 350ml será vendida por 150 ienes (cerca de R$ 5,00).