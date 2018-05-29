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Lemon-Do

Coca-Cola lança sua primeira bebida alcoólica

O Lemon-Do começou a ser vendido nesta segunda-feira (28), por R$ 5,00

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 11:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 11:31
Coca-Cola lançou Lemon-Do, sua primeira bebida alcoólica Crédito: Pixabay
Nesta segunda-feira (28), a Coca Cola lançou sua primeira bebida alcoólica. O Lemon-Do foi lançada com exclusividade no Japão e tem três versões: uma com 3%, outra com 5% e outra com 7% de teor alcoólico.
A bebida tem sabor de limão, é gaseificada, e tem aromas semelhantes ao do 'chuhai', um destilado de alcachofras muito apreciado por jovens no país.
O Lemon-Do começou a ser vendido nesta segunda e vai ser disponibilizado em diversos supermercados da região sul de Kyushu no Japão. Uma lata de 350ml será vendida por 150 ienes (cerca de R$ 5,00).

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