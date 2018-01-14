Coalizão alemã formada por Angela Merkel favorece reforma da UE

Angela Merkel Crédito: wikipedia

Horas depois de a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, firmar um acordo de princípio para uma coalizão com o líder social-democrata Martin Schulz, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse estar feliz e satisfeito por um governo de coalizão que será útil e esperado pela Europa e pela França.

Na prática, o alívio expressado pelo chefe de Estado tem uma razão fundamental: com os social-democratas no poder em Berlim, a reforma da União Europeia pretendida em Paris poderá, enfim, decolar.

Para o presidente francês, a aliança entre a União Democrata-Cristã (CDU) e o Partido Social-Democrata (SPD) na Alemanha é o melhor cenário possível após as eleições de setembro, que Merkel venceu, mas sem obter maioria no Parlamento. A primeira coalizão negociada pela chanceler, com o Partido Liberal-Democrata (FDP), levaria ao poder uma legenda que flerta com o euroceticismo.

Em contrapartida, o SPD é um partido francamente favorável à ideia de mais federalismo em Bruxelas. E, nas negociações da semana passada, Schulz conseguiu colocar a Europa e suas instituições no centro do projeto de governo da futura coalizão.

No documento de 28 páginas, o capítulo sobre reformar e reforçar a UE e a zona do euro é o mais extenso, prevendo reformas em economia, investimentos na economia digital e combate à burocracia. Entre as possibilidades evocadas, está a criação de um Ministério Europeu de Finanças, que teria um orçamento próprio e disporia ainda de um Fundo Monetário Europeu, a exemplo do FMI.

Em seu discurso, Merkel foi taxativa. O mundo não nos esperará. Precisamos de um novo início para a Europa, resumiu, prometendo buscar soluções com a França. Macron vê na coalizão a marca favorável de um grande avanço sobre os temas europeus que defende.

Para analistas políticos alemães ouvidos pelo Estado, as condições são de fato mais favoráveis do que nunca para a reforma da UE. Pela primeira vez há uma verdadeira reação positiva da Alemanha ao discurso de Macron, e pode ser uma base para a negociação entre França-Alemanha e outros parceiros. É, enfim, uma resposta de Merkel, entende Dominik Grillmayer, cientista político do Instituto Franco-alemão.

Para Stefan Seidendorf, cientista político e diretor adjunto do Instituto de Ludwigsburg, a provável coalizão entre Merkel e Schulz mostra que o governo está disposto a mergulhar na refundação da UE. A Europa era um dos temas mais sensíveis do acordo, e ela retoma pelo essencial as posições do SPD, em especial a criação de um orçamento da zona do euro, disse. O governo se mostra bastante pró-europeu e pronto a contribuir para o debate das reformas.

Para tanto, a aliança terá de enfrentar a resistência de parte da opinião pública avessa a mais integração e ao fantasma da transferência de recursos da Alemanha para países menos desenvolvidos da Europa, usado pelos partidos de extrema direita para denunciar Bruxelas. A proposta de Schulz foi muito incisiva, mas ao mesmo tempo não é muito popular na Alemanha, explica Heinrich Oberreuter, cientista político e diretor da Academia para Educação Política de Tutzing, na Baviera. Mais integração da Europa não é o tema mais popular na opinião pública alemã e os partidos políticos também não são unânimes sobre o assunto.