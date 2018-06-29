Cinco mortes confirmadas após tiroteio em jornal nos Estados Unidos

Polícia cerca o prédio do jornal onde foram registrados tiros em Annapolis, Maryland Crédito: Reprodução de vídeo

Cinco pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas devido a um tiroteio que aconteceu nesta quinta-feira (28) no Capital Gazette, um jornal diário em Annapolis, no estado de Maryland, Estados Unidos. A confirmação sobre o número de vítimas foi divulgada no fim da tarde pela polícia local.

Autoridades também confirmaram que um suspeito foi preso, mas a identidade ainda não foi revelada.

O incidente ocorreu dentro do escritório do Capital Gazette, um jornal diário histórico da cidade. A área permanece isolada. Annápolis se localiza a 50 quilômetros na área metropolitana da capital Washington.

O governador do estado, Larry Logan, escreveu no Twitter: Absolutamente arrasado em saber dessa tragédia em Annapolis. Ele também pediu que a população da região atenda aos pedidos de manter distância do local.