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Cinco mortes confirmadas após tiroteio em jornal nos Estados Unidos

Tragédia aconteceu na tarde desta quinta-feira (28) no Capital Gazette, em Annapolis

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 21:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 21:17
Polícia cerca o prédio do jornal onde foram registrados tiros em Annapolis, Maryland Crédito: Reprodução de vídeo
Cinco pessoas morreram e várias ficaram gravemente feridas devido a um tiroteio que aconteceu nesta quinta-feira (28) no Capital Gazette, um jornal diário em Annapolis, no estado de Maryland, Estados Unidos. A confirmação sobre o número de vítimas foi divulgada no fim da tarde pela polícia local.
Autoridades também confirmaram que um suspeito foi preso, mas a identidade ainda não foi revelada.
O incidente ocorreu dentro do escritório do Capital Gazette, um jornal diário histórico da cidade. A área permanece isolada. Annápolis se localiza a 50 quilômetros na área metropolitana da capital Washington.
O governador do estado, Larry Logan, escreveu no Twitter: Absolutamente arrasado em saber dessa tragédia em Annapolis. Ele também pediu que a população da região atenda aos pedidos de manter distância do local.
O presidente Donald Trump escreveu no Twitter após ser informado sobre o tiroteio. Meus pensamentos e orações estão com as vítimas e suas famílias. Obrigado a todos os primeiros socorros que estão atualmente no local.

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