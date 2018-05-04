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Recorde mundial

Cidade do Paquistão registra 50,2ºC em abril

Fato foi observado em Nawabshah, mas especialistas questionam se é a temperatura mais alta já vista pois a Organização Mundial de Meteorologia não conduz revisões oficiais

Publicado em 04 de Maio de 2018 às 13:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2018 às 13:11
Onda de calor na Índia deu origem a uma enorme cúpula de aquecimento sobre o norte do Oceano Índico Crédito: divulgação
Uma cidade ao sudeste do Paquistão registrou a temperatura de 50,2ºC na segunda-feira, 30, no que pode ser a maior já vista no planeta durante o mês de abril.
O recorde foi observado na cidade de Nawabshah, que tem 1,1 milhão de habitantes e está a cerca de 190 km do Oceano Índico. Etienne Kapikian, um especialista do serviço de meteorologia Météo-France, publicou o acontecimento no Twitter, dizendo que essa foi a maior temperatura registrada em abril no Paquistão e em todo o continente asiático.
Christopher Burt, especialista em extremos climáticos globais, foi mais além. Em um e-mail, ele disse que provavelmente foi a maior temperatura observada de forma confiável na Terra em registros modernos. O mês de abril mais quente foi visto em Santa Rosa, no México, em 2001 (51ºC), mas a informação é de confiabilidade duvidosa, segundo Burt.
Talvez não se possa dizer que 50,2ºC é a temperatura mais alta já registrada no mundo no mês de abril. Isso porque a Organização Mundial de Meteorologia não conduz revisões oficiais de tais extremos climáticos mensais.
Esse é o segundo mês consecutivo no qual Nawabshah registra temperaturas extremas. Em março, uma onda de calor elevou-as para um recorde mensal de 45,5ºC. Diversos outros países da Ásia observaram recordes climáticos no fim do mês de março.
A onda de calor chegou na Índia 30 dias depois e deu origem a uma enorme cúpula de aquecimento sobre o norte do Oceano Índico. O jornal local Dawn descreveu o fenômeno em Nawabshah como insuportável e disse que ele fez com que dezenas de pessoas desmaiassem.
Já o Pakistan Today afirmou que a demanda por eletricidade excedeu a produção, resultando em interrupções não anunciadas, que ressaltam os efeitos do calor diante da falta de ar condicionado. 

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