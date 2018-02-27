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Iniciativa

Cidade cria dia da exclusão escolar para crianças não vacinadas

No Oregon, alunos que não tiverem registros atualizados não poderão frequentar aulas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 13:18

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 13:18

- Crédito: Arquivo
O estado de Oregon, nos Estados Unidos, criou o dia "da exclusão escolar" para as crianças que não estiverem com a carteira de vacinação atualizada. Na última terça-feira, as autoridades de saúde do estado informaram que, a partir daquele dia, os pais teriam duas semanas para atualizar nas escolas e instalações de saúde infantis registros de vacinação de seus filhos. Se não o fizessem, os alunos não poderão assistir às aulas.
Iniciativas parecidas com essa estão acontecendo em diversos estados americanos. E podem ser compreendido como uma resposta ao antivacinsimo, movimento de pais que preferem não imunizar seus filhos.
Autoridades do Oregon explicaram que, em 2017, cerca de 30 mil cartas foram enviadas aos pais e responsáveis informando que seus filhos deveriam ter a vacinação em dia para não serem retiradas de classe. Destas, mais de quatro mil crianças tiveram que ficar em casa até que a situação vacinal fosse atualizada.
Algumas !isenções são consideradas, como para crianças com questões de saúde que impeçam a vacinação, como alergias severas, e religião.
Uma doença em particular preocupa as autoridades: o sarampo. Apesar de declarada como erradicada em 2000 no país, a doença voltou a deixar o sistema de saúde em alerta por conta de rumores envolvendo vacinação e o aumento de casos em outros países.
Em 2015, 150 pessoas em sete estados foram diagnosticadas com sarampo, incluindo o Oregon.

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