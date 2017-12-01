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Ockhi,

Ciclone deixa 16 mortos e 100 desaparecidos na Índia e no Sri Lanka

Serviço meteorológico alerta que potência do fenômeno pode aumentar nesta sexta-feira

Publicado em 01 de Dezembro de 2017 às 09:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2017 às 09:42
Ciclone na Índia Crédito: Reprodução / Twitter
Ao menos 16 pessoas morreram e 100 estão desaparecidas na Índia e no Sri Lanka após a passagem do ciclone Ockhi, anunciaram as autoridades dos dois países.
Nove pessoas morreram na Índia e sete no Sri Lanka, em sua maioria em acidentes com árvores derrubadas pelos ventos de até 130 km/h.
A Marinha indiana enviou navios para ajudar os barcos pesqueiros, informou a ministra da Defesa, Nirmala Sitharaman. Pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas na passagem do fenômeno.
O ciclone Ockhi, que provocou danos materiais e cortes de energia elétrica pela região, se desloca do Sri Lanka para o sul da Índia.
A potência do Ockhi pode aumentar nas próximas 24 horas, de acordo com o serviço meteorológico. A costa leste indiana é afetada por ciclones entre abril e dezembro.
Em 1999, um ciclone deixou mais de 8 mil mortos no estado de Odisha, no leste do Sri Lanka.

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