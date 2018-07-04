Chuvas podem forçar resgate de meninos em caverna da Tailândia

Meninos e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução

O ministro do Interior da Tailândia, Anupong Paojinda, disse que uma tentativa de resgate dos 12 meninos e de seu técnico de futebol presos em uma caverna do país pode ser realizada nos próximos dias devido às chuvas esperadas para a região esta semana. A declaração contraria a afirmação feita por outras autoridades tailandesas mais cedo de que o resgate poderia levar meses.

Os meninos, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador, de 25 anos, foram localizados na noite de segunda-feira (2) em segurança no interior da caverna de Tham Luang, na província de Chiang Rai. Eles haviam desaparecido 23 de junho, após entrarem na caverna para se abrigarem do mau tempo.

Entre as opções para retirar as crianças estão levá-las com mergulhadores num percurso que levaria três horas mesmo para mergulhadores experientes, através de uma passagem para a sua entrada principal. Para isso, Paojinda disse que as equipes de resgate tentarão minimizar a necessidade de as crianças mergulharem tentando drenar o máximo possível da água no interior da caverna.

Elas ainda teriam que mergulhar em algumas partes, especialmente em uma seção estreita onde os resgatistas não poderiam permanecer ao seu lado. Os meninos teriam que usar o equipamento de mergulho sozinhos e passar um a um.

"Não é fácil mergulhar. Quem nunca o fez vai achar difícil, devido às passagens estreitas. Eles precisam saber usar o equipamento. Pode ser perigoso", disse o ministro ao jornal "Bankok Post".

Nas outras partes, o plano é que cada criança seja escoltada por dois mergulhadores. "Como chuvas estão previstas para os próximos dias, o resgate precisa ser acelerado. Se a água subir, a tarefa ficará difícil. Precisamos trazê-los antes das chuvas". Uma equipe da Marinha tailandesa pediu a doação de máscaras de mergulho pequenas, o que aumentou a desconfiança de que uma tentativa de resgate poderia ser feita em breve.

Segundo os mergulhadores, as crianças estão num pequeno espaço a cerca de quatro quilômetros a partir da entrada da caverna, e entre 800 metros a um quilômetro abaixo da superfície, o que dificulta ainda mais a operação.

Mais cedo, Rarongsak Osottanakorn, governador da província de Chiang Rai - onde fica o parque florestal Khun Nam Nang Non que abriga o complexo de cavernas, que se estende por dez quilômetros - disse que os meninos precisam recuperar as forças antes da delicada operação de resgate.

Um grupo de médicos chegou nesta terça-feira ao local onde estão os meninos para avaliar sua capacidade para mergulhar. Equipamentos de mergulho foram levados, assim como alimentos de fácil digestão e medicamentos.

COMOÇÃO NACIONAL

O time de futebol amador "Moo Pa" ("Javali Salvagem") desapareceu no dia 23 de junho durante uma excursão ao complexo de cavernas de Tham Luang, após um treino. A chuva começou a cair depois que o grupo entrou, e a água fez com que ficassem presos.

Eles entraram na gruta atravessando uma placa que alertava os visitantes a não ir além entre julho e novembro devido ao perigo de enchentes na estação chuvosa. O aviso também dizia que era preciso se reportar à guarda florestal antes de entrar, o que o grupo não fez.

A distância permitida para visitantes percorrerem é de 700 metros. Em um ponto ao longo da trilha, alguns meninos deixaram suas mochilas, disseram autoridades. Em outro, os sapatos. Além dos pertences na boca da caverna e marcas de mãos nas paredes, não havia vestígio deles até então.

Equipes de resgate de EUA, Japão, Reino Unido, China e Austrália atuam na operação de resgate. Um centro de operações foi instalado numa terceira câmara, a 1,7 quilômetro de distância da caverna onde as buscas se concentravam. As fortes chuvas sazonais dificultaram as buscas: mergulhadores tateavam ao longo das paredes da caverna, mas mal conseguiam enxergar em meio à água lamacenta.

A localização dos meninos provocou grande alegria na Tailândia, após vários dias difíceis de chuvas torrenciais. A TV tailandesa acompanha "ao vivo" as operações.

Nopparat Kantawong, o técnico principal do clube de futebol dos meninos, se disse convencido de que o esporte e o espírito de equipe foram fundamentais para sua sobrevivência.

"Estou muito feliz. Nós os ensinamos a ajudar uns aos outros, como uma equipe (...). O futebol é um esporte de lutadores", disse o técnico à TV nacional na entrada da caverna.