Chinesa é condenada após a 'maior apreensão de bitcoins da história'

A polícia do Reino Unido apreendeu criptomoedas avaliadas em mais de R$ 35 bilhões de Zhimin Qian, conhecida como 'a deusa da riqueza'

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:33

Zhimin Qian foi condenada na segunda-feira Crédito: Polícia de Londres

Uma cidadã chinesa foi condenada após uma investigação de fraude que culminou com a maior apreensão de criptomoedas da história até agora, avaliada em mais de 5 bilhões de libras (cerca de R$ 36 bilhões).

Zhimin Qian, também conhecido como Yadi Zhang, se declarou culpada na segunda-feira (29/09) no Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, por adquirir e possuir ilegalmente as criptomoedas.

Entre 2014 e 2017, ela liderou um golpe em larga escala na China, enganando mais de 128 mil vítimas e armazenando os fundos roubados em ativos de bitcoin, disse a Polícia Metropolitana em um comunicado.

A polícia metropolitana disse que a confissão de culpa do homem de 47 anos ocorreu após uma investigação de sete anos sobre uma rede global de lavagem de dinheiro.

Um total de 61 mil bitcoins foram apreendidos de Qian, disse a polícia.

A polícia disse que a investigação começou em 2018, após receber uma denúncia sobre a transferência de ativos criminosos.

Qian fugiu da justiça por cinco anos até sua prisão, o que exigiu uma investigação complexa envolvendo múltiplas jurisdições, disse a sargento Isabella Grotto, que liderou a investigação da Polícia Metropolitana.

Ela fugiu da China usando documentos falsos e entrou no Reino Unido, onde tentou lavar o dinheiro roubado comprando imóveis, disse a polícia.

"Ao se declarar culpada hoje, a sra. Zhang espera trazer algum conforto aos investidores que esperam desde 2017 por indenização e tranquilizá-los de que o aumento significativo nos valores das criptomoedas significa que há fundos mais do que suficientes disponíveis para pagar suas perdas", disse o advogado de Qian, Roger Sahota, da Berkeley Square Solicitors.

Mas há indicações de que o governo do Reino Unido tentará reter os fundos apreendidos.

A BBC entrou em contato com o Tesouro e o Ministério do Interior, mas ainda não obteve resposta.

As reformas na legislação criminal do governo conservador anterior visavam facilitar para as autoridades do Reino Unido a apreensão, o congelamento e a recuperação de criptoativos.

As mudanças também permitiriam que algumas vítimas solicitassem a liberação de seus ativos mantidos em contas.

'A deusa da riqueza'

Qian teve ajuda de uma funcionária de um restaurante chinês chamada Jian Wen, que foi presa por seis anos e oito meses no ano passado por sua participação na operação criminosa.

Wen, de 44 anos, lavou os lucros do golpe e se mudou de uma casa em cima de um restaurante para uma "casa alugada de vários milhões de libras" no norte de Londres, disse o Crown Prosecution Service (CPS) no início deste ano.

Ela também comprou dois imóveis em Dubai no valor de mais de 500 mil libras (cerca de R$ 3,7 milhões), disse o CPS.

A polícia disse que apreendeu mais de 300 milhões de libras (cerca de R$ 2,1 bilhões) em bitcoins de Wen.

Casa ao norte de Londres para onde Jian Wen se mudou em 2017 Crédito: Divulgação

Wen alegou ter comprado os imóveis para um empregador na China. Mas o CPS afirmou que a grande quantidade de bitcoins e a falta de evidências de como ela os obteve indicavam que a origem era criminosa.

O meio de comunicação chinês Lifeweek relatou em 2024 que investidores, a maioria entre 50 e 75 anos, investiram "centenas de milhares a dezenas de milhões" de yuans em investimentos promovidos por Qian.

Os esquemas alavancaram a popularidade das criptomoedas na China na época, prometendo dividendos diários e lucros garantidos, de acordo com a Lifeweek.

A empresa de Qian afirmou que ajudaria a China a se tornar um centro de finanças e tecnologia e exibiu projetos e investimentos que disse ter em todo o país.

Algumas das vítimas — incluindo empresários, funcionários de bancos e membros do judiciário — teriam sido incentivadas a investir no esquema de Qian por amigos e familiares.

Os investidores supostamente sabiam pouco sobre Qian, que era descrita como "a deusa da riqueza".

"Bitcoin e outras criptomoedas estão sendo cada vez mais usadas por criminosos organizados para disfarçar e transferir ativos, para que os fraudadores possam desfrutar dos benefícios de sua conduta criminosa", disse o vice-promotor-chefe da Coroa, Robin Weyell.

"Este caso, envolvendo a maior apreensão de criptomoedas no Reino Unido, ilustra a escala de lucros criminosos disponíveis para esses fraudadores."

A condenação de segunda-feira marca o "ápice de anos de investigação dedicada", que envolveu a polícia e equipes policiais chinesas, disse Will Lyne, chefe do Comando Econômico e de Crimes Cibernéticos da Polícia Metropolitana.

A polícia disse que a investigação ainda está em andamento.

O CPS está trabalhando para garantir que os fraudadores não se apropriem dos fundos roubados, informou a Polícia Metropolitana.

Muitas das vítimas tiveram parte do seu dinheiro devolvido por meio de um esquema de indenização estabelecido na China, informou o CPS no ano passado.

Qian está detida até a sentença, que ocorrerá após um julgamento envolvendo outras pessoas ligadas ao caso. A data da publicação da sentença ainda não foi definida.

A BBC entrou em contato com a embaixada chinesa no Reino Unido para comentar, mas ainda não obteve resposta.

Esta reportagem foi traduzida e revisada por nossos jornalistas utilizando o auxílio de IA na tradução, como parte de um projeto piloto

