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Pioneirismo

China está próxima de pousar no 'lado escuro da lua'

País lançou ao espaço um satélite de retransmissão como parte de um programa para levar sonda a parte mais remota da lua

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 15:21
Imagem ilustrativa - Foguete Crédito: Reprodução/Pixabay
A China está um passo mais perto de ser o primeiro país a pousar no "lado escuro", o mais distante da lua. Às 5h28 desta segunda-feira, um satélite de retransmissão foi lançado da província de Sichuan, segundo a mídia estatal chinesa. Com ele, a China será capaz de enviar uma sonda para o lado da lua que nunca recebe luz do sol. Nenhum programa espacial chegou a essa parte da superfície lunar devido a dificuldades de comunicação.
Em alguns dias, o satélite Queqiao vai entrar na órbita lunar, cerca de 455 mil quilômetros distante da Terra, de frente para a face que nunca fica voltada para a Terra.
O Queqiao, cujo nome significa a "ponte Magpie" e vem do folclore chinês sobre um pássaro que cria uma uma ponte sobre a Via Láctea para juntar um casal antes separado, agirá como uma ponte entre estações terrestres e sonda lunar.
A China planeja enviar sua sonda lunar para o lado escuro da lua até o fim deste ano. Ela vai levar sementes para plantar batatas e arabidopsis, uma planta parecida com o reporlho, para uma "mini biosfera lunar" experimental.
Um vídeo de quatro minutos da montagem do foguete e do satélite foi publicado pela mídia estatal nas redes sociais nesta segunda-feira e recebeu centenas de comentários elogiando a empreitada.
Na última década, a China embarcou em um programa espacial destinado em grande parte a alcançar potências espaciais como Estados Unidos e Rússia. Em 2013, o país se tornou o terceiro a fazer um pouso suave na lua.
Queqiao levará também uma antena da rádio que pesquisadores vão usar para estudar o universo inicial, o que astrônomos chamam de "eras côsmicas escuras" após o big bang e antes das primeiras estrelas do universo fossem formadas.

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