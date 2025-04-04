China diz que vai retaliar EUA com novas tarifas de 34%: bolsas despencam na Ásia e na Europa

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As bolsas europeias despencaram ainda mais nesta sexta-feira (4/4), depois que a China reagiu aos impostos de importação dos Estados Unidos com tarifas retaliatórias.

No Reino Unido, o índice FTSE 100 caiu 3,7%, enquanto o índice Dax da Alemanha apresentou queda de mais de 5%, com algumas empresas registrando uma desvalorização de dois dígitos nos preços de suas ações.

No Brasil, o Ibovespa recuava mais de 3% pouco antes do meio-dia desta sexta-feira, após fechar a quinta-feira próximo da estabilidade, com queda de 0,04%.

Os investidores temem que as tarifas aumentem os preços e prejudiquem o crescimento nos Estados Unidos e no exterior.

As novas tarifas desencadearam a queda observada nos mercados de ações globais na quinta-feira — quando os mercados dos EUA tiveram seu pior dia desde o impacto da pandemia de covid-19 em 2020.

Trump disse a jornalistas, na quinta-feira, que achava que as coisas estavam indo "muito bem", acrescentando que "os mercados vão crescer".

Mas, nesta sexta-feira, os mercados continuaram a patinar e, em seguida, despencaram depois que a China anunciou que vai impor tarifas retaliatórias de 34% sobre todos os produtos importados dos EUA a partir de 10 de abril.

Em Londres, as ações dos bancos Barclays e NatWest despencaram 10%, assim como as da empresa de mineração Glencore, e as da fabricante de motores Rolls-Royce caíram 8%.

Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que a "venda implacável" havia continuado, apesar de os investidores "esperarem que o sofrimento fosse acabar".

"Há tantos elementos em movimento que não é fácil entender a situação [como investidor]", ele afirmou.

"Com inúmeros setores que devem ser atingidos pelas tarifas, é difícil saber por onde começar a compreender a situação."

Jane Sydenham, diretora de investimentos da Rathbones, observou que as ações de bancos, empresas com cadeias de suprimentos expostas às tarifas e do setor de tecnologia estavam caindo.

De acordo com ela, os investidores estavam comprando ativos que funcionam como um porto seguro, incluindo ouro e títulos do governo.

A China estava "sob forte pressão" para responder às tarifas de 54% sobre a maioria das mercadorias, segundo ela — e sua economia era grande o suficiente para ser capaz de tomar tal medida.

Mas os países com economias menores estavam tendo que ser mais cautelosos, ela acrescentou.

As novas tarifas impostas por Donald Trump desencadearam a queda observada nos mercados de ações globais Crédito: Reuters

O índice dólar, que mede o valor da moeda americana em relação a seis outras moedas, caiu 1,9% na quinta-feira, a queda mais acentuada desde novembro de 2022, mas nesta sexta-feira se estabilizou, subindo 0,6%.

Os preços do petróleo caíram drasticamente, à medida que os investidores temiam que as tarifas pudessem desacelerar o crescimento econômico e agravar as disputas comerciais.

O preço do barril de petróleo tipo Brent caiu 6%, sendo cotado a US$ 62 por barril.

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, disse que as novas tarifas "representam claramente um risco significativo para a perspectiva global em um momento de crescimento lento".

Ela afirmou que o FMI ainda está analisando as "implicações macroeconômicas" das medidas — e enfatizou a necessidade de evitar ações que possam causar mais danos à economia global.

As quedas desta sexta-feira acontecem após o anúncio das novas tarifas de Trump desencadear, na véspera, a queda mais acentuada nas ações dos EUA desde 2020.

O índice de ações S&P 500 dos EUA fechou em queda de 4,8%, enquanto o Nasdaq — que é dominado por empresas de tecnologia — despencou quase 6%.